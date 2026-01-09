El definirá todos los enfrentamientos de la temporada. La ceremonia (EN VIVO | EN DIRECTO) se realizará este viernes 9 de enero con los representantes de los 18 clubes presentes. ¿A qué hora inicia? Todo tendrá su punto inicial desde las 7:00 p.m. (hora peruana), teniendo en cuenta que antes se premiará a los mejores jugadores de la temporada 2025. ¿En qué canal verlo? La transmisión estará disponible por la señal de Liga 1 MAX, canal oficial del campeonato. La señal estará disponible mediante los operadores de DirecTV, Claro TV y Win, además de la opción vía streaming por la aplicación DGO o Zapping TV. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Sorteo de Fixture Liga 1 2026. (Video: L1 MAX)
