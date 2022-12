En Sport Boys no han tenido un buen inicio de semana, luego de recibir la notificación de que no podrán ser parte de la próxima edición de la Liga 1, al no tener la aprobación para participar en el certamen de Primera División de nuestro balompié.

Ante ese acontecimiento, fue Alfredo Matayoshi el encargado de salir a dar un mensaje de tranquilidad a la fanaticada del elenco del puerto, indicando que se ha tomado la decisión de apelar la primera instancia y luchar para que el combinado chalaco no sea parte del torneo de Segunda División en 2023.

“La base de esta resolución es la no presentación del contrato de fideicomiso, lo cual estamos trabajando en la firma del mismo para obtenerlo los primeros días de la próxima semana, subsanando así la observación y dejando sin efecto la resolución. Por eso hago un llamado a la calma, pues esta administración está trabajando para obtener la licencia del 2023. Muchas gracias, comunidad”, sostuvo el administrador rosado en un video compartido en las redes sociales de Sport Boys.

¿Qué pasó con Sport Boys?

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) negó la licencia de competir en la Liga 1 2023 al conjunto rosado y, de esa manera, desciende a la Segunda División, aunque la decisión todavía se puede apelar.

De acuerdo con el documento del ente rector del fútbol peruano, el club del Callao “ha incumplido con la obligación establecida en el numeral 90.3 del artículo 90 del Reglamento de Licencias al no haber constituido el fideicomiso de garantía”.

En ese sentido, la FPF explica que “teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 1 APLICAR la sanción DENEGATORIA de la LICENCIA “A” al Club Sport Boys Association para su participación en el Campeonato 2023″.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.