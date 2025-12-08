Sport Boys anunció la salida de 11 jugadores. (Foto: Sport Boys)
Comenzaron los movimientos en Sport Boys, pensando en la temporada 2026. Luego de salvar el descenso en el 2025, desde tienda rosada no quieren perder el tiempo y anunciaron la salida de 11 jugadores que no continuarán en la institución. Sin director técnico definido, empezó la diagramación del proyecto. Para este nuevo ciclo, estarán comandados desde la administración temporal por Martín Noriega. En los próximos días habrán novedades.

Noticia en desarrollo...

