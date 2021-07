Así como el Perú está de fiesta, por el Bicentenario de la proclamación de la independencia, en el Callao también se celebra la fundación de su club más emblemático: Sport Boys. La ‘Misilera’ cumple 94 años de aniversario y lo celebra con sus hinchas, a través de sus redes sociales.

“Un día como hoy hace 94 años y a esta hora, se fundó nuestro amado Sport Boys y empezó una historia llena de alegrías. ¡VAMOS BOYS TODA LA VIDA!”, publicó el club en sus cuentas oficiales. Además, a lo largo del día han compartido material audiovisual con exjugadores de la institución que enviaron sus mejores deseos.

“Quiero mandar un saludo muy especial por su 94 aniversario de la gloriosa institución del fútbol del Callao. No me queda más que decirles que sigan los éxitos, bendiciones y vamos Boys toda la vida”, fue el mensaje de Roberto Martínez Troncoso, ex defensa del club.

Sport Boys cumplió 94 años de aniversario. (Foto: Twitter)

Por su parte, Cristian Jeandet, histórico rosado, se sumó a las celebraciones contando algunas anécdotas que pasó junto al club en el Miguel Grau: “Cada que entrábamos al camerín, se sentía algo, estar en el gramado del Callao. Esa confianza, esa energía positiva, a parte llegábamos cantando a los vestuarios y con ello sabíamos que no perderíamos”.

Con fuerza en la Liga 1

Sport Boys celebra su aniversario 94, luego de una victoria frente a Ayacucho FC, por la segunda jornada de la Fase 2 del torneo local. El elenco chalaco se impuso 2-1 en el Monumental y así se quedó con los tres puntos de la fecha, los mismos que lo ubican en el décimo lugar de la tabla de posiciones.

Su próximo reto será Alianza Lima, equipo al que enfrentará este domingo 1 de agosto desde las 3:30 p.m. en el estadio Iván Elías Moreno. Ambos equipos llegan con victorias a este cotejo, por lo que buscarán afinar detalles y así quedarse con el triunfo.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR