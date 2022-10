No cabe duda que Sport Boys no solo atraviesa una delicada situación deportiva, sino también a nivel administrativo. No obstante, luego de caer 5-3 ante Sporting Cristal, en el partido válido por la fecha 16 del Torneo Clausura, las malas noticias no paran de llegar a la directiva del conjunto. Y es que en la mañana de este miércoles, el cuadro chalaco fue sancionado tras la conducta inapropiada del hincha hacia el jugador rimense, Martín Távara.

Como se recuerda, luego de la victoria del equipo celeste, el mediocampista fue entrevistado por las cámaras de GOLPERU. Mientras el periodista se alistaba para lanzar las primeras preguntas al futbolista, un hincha de la escuadra rosa le lanzó una botella, la cual impactó en Távara.

Tras esta acción, la Comisión Disciplinaria de la FPF decidió sancionar a Sport Boys con una multa de 2 UIT, equivalente a 9,200 nuevos soles. Además, la entidad también advirtió al club con el cierre del estadio donde juega de local, en este caso, el Iván Elías Moreno de Villa El Salvador.

Cabe resaltar que esta nueva multa se suma a la lista de sanciones que ha recibido el conjunto rosado a lo largo de la temporada. En total, son siete puntos los que se le han restado al cuadro chalaco en la campaña por las Resoluciones 033-CCL-FPF-202212, 037-CCL-FPF-202213, 010-TL-FPF-2022.14 y 080-CL-FPF-2022.

¿Qué retos se le viene a Sport Boys?

Tras el encuentro ante Sporting Cristal, Sport Boys regresará a la acción para medirse ante nada menos que Melgar. El encuentro se llevará a cabo este miércoles 19 de octubre y arrancará desde la 5:15 de la tarde (hora peruana) bajo la transmisión de GOLPERU y Movistar Play para todo el país.

Es necesario mencionar que este duelo será clave para los dos equipos. No obstante, el ‘Dominó' será local y buscará a como dé lugar sumar unidades en el Monumental de la UNSA, con el objetivo de seguir sumando unidades en la tabla de posiciones acumulada, donde marcha en el segundo lugar 71 puntos.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.