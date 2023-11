Si bien su llegada a Sport Boys se dio en el 2022, Fabrizio Roca mostró todas sus credenciales como delantero en la Liga 1 Betsson 2023 e incluso terminó siendo considerado por Juan Reynoso en la Selección Peruana. Por tal motivo, con la finalidad de que pueda seguir creciendo hasta que le llegue una buena oferta del exterior, el atacante de 21 años firmó su renovación con la ‘Misilera’ y extendió su vínculo hasta finales del 2025.

Tras salvarse del descenso en la última jornada del Torneo Clausura 2023, venciendo a Cienciano por 2-1 en el estadio Miguel Grau, el conjunto ‘chalaco’ viene armando su plantel para el próximo año y uno de los principales objetivos de la directiva era asegurar la continuidad de Fabrizio Roca. Así pues, este jueves lo confirmaron a través de un video y escueto comunicado emitido en sus redes sociales.

“Nuestro delantero Fabrizio Roca extendió su contrato con ‘El Primer Campeón’ hasta el 2025. ¡A darlo todo por nuestros colores, Roca!”, se lee la descripción del video que subieron a su cuenta de Facebook y ‘X’ (antes Twitter). En ese sentido, a falta de que también anuncien la renovación de Fernando Gamboa en el banquillo –algo que está muy bien encaminado tras los últimos diálogos–, Sport Boys quiere competir por cosas importantes en el 2024.

En cuanto a números, Roca disputó un total de treinta y cuatro compromisos a lo largo de la Liga 1 Betsson 2023, divididos en diecisiete en el Apertura y diecisiete en el Clausura. Asimismo, marcó nueve goles, cinco en el primer semestre de la temporada y cuatro en el segundo semestre. Por otro último, el delantero ‘rosado’ también sirvió tres asistencias.

Por estos días Fabrizio Roca viene entrenando con la Selección Peruana en las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional (Videna) y buscará meterse en la lista definitiva de convocados que anunciará Juan Reynoso dentro de poco. Recordemos que enfrentaremos a Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias 2026, el próximo jueves 16 y martes 21 de noviembre, respectivamente.

Hace poco, en una entrevista con el programa Cojo y Manco, Fabrizio confesó la emoción que sintió cuando lo convocaron por primera vez a la ‘Bicolor’ en septiembre y rememoró cómo vivió ese momento junto a su familia. “Lloré de felicidad. Vi mi nombre, comenzaron a a caer lágrimas a los dos minutos me llamó mi mamá y me felicitó. Cuando llegó a la casa la abracé y me puse a llorar con ella porque era algo muy satisfactorio”, reveló.





Más movidas en Sport Boys

Además de la renovación de Fabrizio Roca, Sport Boys también anunció otros cambios en la conformación de su plantilla para la próxima temporada. También a través de sus redes sociales, la ‘Misilera’ dio a conocer que Joyce Conde, Jhilmar Lobatón y Marcio Valverde culminaron su vínculo con el club y no lo renovarán, por lo que les desearon mucha suerte en sus próximos retos profesionales.





