Con la temporada finalizada para Sporting Cristal, en donde no pudieron completar un segundo semestre regular y quedaron fuera de la lucha por el título de la Liga 1 Betsson, Yoshimar Yotún se sumó a los entrenamientos con la Selección Peruana en la Videna y viene poniéndose en forma para quedar listo para los próximos partidos por las Eliminatorias 2026, donde enfrentaremos a Bolivia y a Venezuela –el jueves 16 y el martes 21 de noviembre, respectivamente–. Tras los trabajos de este jueves, el volante ‘celeste’ se dio unos minutos para conversar con los medios de comunicación y, entre otros temas, zanjó los rumores que lo ponen en la órbita de otros clubes.

Durante los últimos días surgieron algunas especulaciones sobre el futuro de ‘Yoshi’ y la posibilidad de que se marche del Rímac, pero tras lo que dijo hoy ese tema quedó cerrado. “Yo tengo contrato con Sporting Cristal y obviamente hay muchos rumores”, dijo el mediocampista de 33 años, quien tiene un vínculo contractual con los ‘cerveceros’ hasta fines del próximo año, por lo que descartó que esté pensando en cambiar de aires.

Por otro lado, también se refirió a los trabajos diferenciados que viene realizando y confesó que solo es para prevenir alguna lesión debido a la gran carga de partidos que disputó a lo largo del 2023. “Todo perfecto. He estado afuera porque he jugado muchos partidos durante el año, pero estoy bastante bien. Me estoy recuperando para poder iniciar con todo el grupo”, sostuvo.

En referencia al mal momento por el que atraviesa la Selección Peruana en las Eliminatorias 2026, donde solo suma un punto tras cuatro partidos disputados, el capitán de Sporting Cristal le puso paños fríos al asunto y aseguró que el equipo está enfocado en sacar la mayor cantidad de puntos posibles en esta fecha doble de noviembre. En los duelos previos, la ‘Blanquirroja’ empató con Paraguay (0-0), y perdió con Brasil (0-1), Chile (2-0) y Argentina (0-2).

“Yo siempre he dicho que esto de las Eliminatorias es muy largo. Obviamente uno siempre quiere empezar de la mejor manera, pero nos han tocado unos partidos complicados. El equipo por momentos ha hecho su trabajo y creo que eso hay que seguir alargándolo. Ahora vienen dos fechas importantes y tenemos que sacarlas adelante”, apuntó.

Yoshimar Yotún está disputando su cuarta Eliminatoria con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)





El regreso de Lapadula y el mensaje para los más chicos

El último miércoles 1 de noviembre fue un día feliz para todos los peruanos, pues Gianluca Lapadula no solo regresó a los terrenos de juegos después de más de tres meses, sino también porque lo hizo marcando el gol del triunfo del Cagliari sobre el Udinese (1-2). Con el tanto de ‘Lapagol’ los de Cerdeña clasificaron a los octavos de final de la Copa Italia y Yoshimar Yotún estuvo al pendiente de lo que hizo su compañero en la Selección Peruana.

“Está loco ese (risas). Vi justo que anotó, cómo son esos jugadores, que pueden estar mucho tiempo lesionados pero tienen ese hambre, ese espíritu de luchador, él siempre lo tiene. Vi que metió un gol y se fue corriendo por toda la cancha”, manifestó.

Finalmente, el nacido en el Callao explicó su rol dentro de la ‘Blanquirroja’ siendo uno de los más experimentados y el mensaje que les deja a los más jóvenes pensando en el futuro. “De los que estamos ahora, quizá yo sea el que más tiempo tiene en la selección. Uno trata de decirles que la selección es lindo, es una responsabilidad bastante grande. Yo soy uno de los más grandes, quizás en un par de años deba estar fuera de la Selección, pero lo que mi generación pueda dejar para lo que se viene va a ser importante”, puntualizó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO