Estamos a solo cuatro fechas de culminar el Torneo Clausura 2022 y existe más de un equipo con opción de ganar el título. Asimismo, uno de los partidos más atractivos de la jornada será entre Sporting Cristal y Sport Boys, escuadras que se medirán este sábado 15 de octubre en el estadio Iván Elías Moreno. Ante ello, en la previa del cotejo, Jesus Chávez habló sobre el presente del conjunto rosado y aprovechó para tocar el tema de los incentivos que reciben los clubes para ganar en este tramo del campeonato.

“Estamos esperando nuestra Navidad. En Sport Boys aceptamos los incentivos para ganar, bienvenido sea. Y es que en todos los años que tengo en el fútbol se dieron este tipo de cosas, acá los equipos que están arriba siempre te llaman para que le ganes al segundo o viceversa. Simplemente, esperamos el llamado”, mencionó el mediocampista en una entrevista para el portal ‘Fútbol y Var’.

‘Chucho’, que se perfila a ser uno de los titulares para el encuentro ante Sporting Cristal, también analizó al conjunto rimense. “Cristal es un equipo que siempre pelea los títulos últimamente, tiene un gran plantel, uno de los mejores del medio, viene jugando bien y tienen a un gran técnico que, por años, es el mejor. Será un lindo partido y uno solo se motiva para jugar, ya que todos los ojos estarán puestos allí”, apuntó.

Si bien en los últimos años no fue considerado como titular, el futbolista de 36 años señaló que siempre dará lo mejor de sí cuando tenga una oportunidad: “Quizá de más joven me pude haber molestado, pero ahora que ya acaba mi carrera no me voy a molestar por tonterías. Trato de disfrutar el día a día. Converso mucho con el ‘profe’ Alayo quien es mi amigo, mi vecino y jugamos juntos. Ahora estuve lesionado del gemelo izquierdo y ya me recuperé, añorando jugar con Cristal. Estoy ansioso”.

En relación al delicado momento administrativo que vive el club, Chávez comentó que esperan que no le quiten más puntos en el campeonato nacional. “El equipo se rompe el lomo en la cancha para sacar puntos de visita y no es justo. Hay que estar fuertes de la cabeza, estamos muy unidos, pues en otro momento ya nos hubiésemos desmoronados. Hubo un coach que nos ayudó, pero el total respaldo para el grupo. Y estoy convencido de que si no nos hubiesen quitado puntos, pensaríamos en un torneo internacional”, apuntó.

Finalmente, el delantero se refirió a su retiro y aseguró que espera irse por la puerta grande con el Sport Boys. “Tengo 36 años y aún tengo un año más de contrato con Boys, que le agarré un cariño tremendo, esperando terminar mi carrera acá. Estoy con ganas de seguir. Espero que la institución sea modelo, que no tenga problemas con licencias y que siga creciendo”, concluyó.





