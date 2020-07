Cuenta los días. El técnico de Sport Boys, Marcelo Vivas, continúa cumpliendo con el periodo de cuarentena requerido por el Ministerio de Salud, mientras espera los resultados de su prueba molecular. Si bien no estuvo presente en el primer día de entrenamientos, el estratega rosado sigue paso a paso los avances de sus dirigidos.

“Ayer pasamos las pruebas e imaginamos que en un par de días más saldrán los resultados, mientras tanto, el plantel ya viene trabajando desde ayer con el profesor Bernal con los grupos y horarios establecidos en el protocolo. Los muchachos están tratando de readaptarse al terreno de juego y, si es necesario, nos comunicamos a través de videollamadas o por el celular”, sostuvo Vivas en Radio Ovación.

Asimismo, se refirió a sus dirigidos y a la posibilidad de nuevas contrataciones. Si bien lo ve difícil por la coyuntura, no descarta que pueda suscitarte. “No hemos hablado sobre ese tema, pero veo complicado que alguien pueda venir; además, todavía no hemos disfrutado a todos nuestros jugadores. Es prematuro pensar en incorporar a algún jugador, pero tampoco lo podemos descartar del todo”, afirmó.

Uno de los temas más delicados fue los contagios dentro del club. Al respecto, Vivas precisó que “en el club hubo dos positivos al COVID-19 y tengo entendido que algunos familiares más, pero es algo normal que eso suceda. Por lo lo demás, veo que los jugadores se han estado cuidando bastante bien y, por ahora, todo marcha de la mejor manera, aunque nos podemos descartar que más adelante nos pueda tocar”.

Vuelve con fuerza

Sport Boys retornó a los entrenamientos este lunes 6 de julio. Si bien el resultado al finalizar la jornada fue positivo, en palabras del preparador físico del club, Alfredo Bernal, aún resta mucho por trabajar tras una larga paraliazación de actividades. “Fue una sorpresa grata para el comando técnico el buen nivel del plantel. Lo que hemos tenido son jugadores que no han subido de peso, pero sí con pérdida de masa muscular. Esta primera semana vamos a evocarla a la evaluación”, señaló en conferencia de prensa.

Sport Boys se ubica a la mitad de la Tabla de posiciones, con ocho puntos, tras sumar dos victorias, dos empates y dos derrotas. No obstante, tienes chances de seguir acumulando puntaje y estar lo más alejados de la zona de descenso. Su próximo encuentro será ante Sporting Cristal, por la fecha 7 del Torneo Apertura.

