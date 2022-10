Son solo rumores que aparecen en las redes sociales y nada más que eso. El nombre de Nolberto Solano había sido relacionado a Sport Boys, en los últimos días, como la principal opción para tomar el buzo rosado con miras a la próxima temporada. Sin embargo, Martín Hidalgo se encargó de aclarar el tema, descartando dicha posibilidad para un futuro inmediato en el Puerto del Callao.

“Nolberto es muy amigo mío. El hecho que yo salga, comparta o almuerce con él, no quiere decir que vaya a venir a Sport Boys. En su momento, saldré a decir si continúa el comando técnico de Juan Alayo o no, o si es que viene otro entrenador, así sea Solano o Mourinho, no lo sé”, sostuvo el gerente deportivo del cuadro rosado en diálogo con Willax Deportes.

Por otro lado, Martín Hidalgo hizo un llamado a los medios de prensa para que no manejen este tipo de temas con tanta ligereza, siendo enfático con las noticias que se vienen dando entorno a un Sport Boys, que continúa jugándose cosas importantes en el certamen local.

“Pido, por favor, que dejen de malinformar al hincha. El campeonato acaba este fin de semana y estamos pensando en sacar los tres puntos en Huancayo, que no será nada fácil, pero vamos a ir con la convicción de sumar, como lo hemos hecho en cualquier lugar”, agregó el directivo del combinado porteño.

Una noticia buena para Sport Boys

A falta de una fecha para el final del Torneo Clausura de la Liga 1, el Tribunal de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) determinó la inclusión del equipo rosado al Régimen Deportivo Excepcional, por lo que no sufrirá la resta de los puntos en lo que resta del torneo. De la misma manera, la ‘Misilera’ se libra de toda sanción, pues ya no volverá a perder puntaje de cara a futuro en la presente temporada.

El elenco ‘Chalaco’ mantiene sus 32 puntos en la tabla acumulado y le saca una ventaja de seis unidades a Ayacucho FC, que se encuentra en la zona de revalidación. Con ello, se han salvado de la preocupación por el tema del descenso en la presente temporada.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.