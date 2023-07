Este martes se llevará a cabo el clásico del Callao: Sport Boys vs. Cantolao, por la segunda jornada del Clausura de la Liga 1 Betsson. El cuadro rosado llega a este compromiso con una victoria a cuestas, por lo que buscará repetir el plato; sin embargo, el ‘Delfín’ requiere de puntos, pues cayó en su último compromiso y en el Acumulado se ubica en la última casilla.

El duelo de Sport Boys y Cantolao se llevará a cabo este martes 4 de julio desde las 3:30 p.m. en el estadio Alberto Gallardo. La transmisión de este partido la podrás ver desde Liga 1 MAX y también por la plataforma de DIRECTV GO. Las incidencias y el minuto a minuto de este partido lo encontrarás en Depor.

Sport Boys vs. Cantolao: así llegan

Sport Boys arrancó con pie derecho el Torneo Clausura. Tras cerrar el Apertura en el puesto 18, la ‘Misilera’ aplicó cambios, para así comenzar una nueva historia en la segunda mitad del año. Con esto en mente, el comando técnico de Fernando Gamboa comenzó a trabajar qué sistema se acomodaba mejor a los jugadores, fue así que llegaron los tres puntos, tras vencer 2-1 a Alianza Atlético en Sullana.

“Arrancamos una historia nueva, teníamos que empezar a escribir esta historia con un equipo protagonista, que no sienta el calor o altura, más allá que son realidades. No hay que refugiarse en nada malo para pensar que las cosas no pueden salir bien”, sostuvo el estratega argentino, tras el partido contra los ‘churres’. Ahora jugarán de local, una razón más para buscar tener tres puntos más en la tabla.

En el caso de Cantolao, la urgencia de ganar es imperante. Luego de caer frente a Sporting Cristal en el debut del torneo, el ‘Delfín’ ha permanecido en lo último del Acumulado con nueve puntos, a nueve de Binacional. Si bien parece ser una carrera cuesta arriba, el equipo está decidido a cambiar esta situación y buscar salir de los últimos lugares del campeonato.

Cabe recordar que para la presente edición de la Liga 1 Betsson se aplicará nuevamente el descenso directo a los dos clubes que queden en los puestos 18 y 19 de la tabla acumulada. El que quede en el décimo séptimo lugar deberá jugar contra el segundo lugar de la Liga 2, y el que gane de este compromiso jugará la temporada 2024 en Primera División.





