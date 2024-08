El partido de Sport Boys vs. Carlos A. Mannucci dejó una goleada de 6-2 a favor de los trujillanos. Este resultado fue cuestionado por la casa de apuestas Meridianbet que, tras el marcador final, publicó un comunicado contando que iban a investigar un posible amaño del encuentro, por lo que bloquearon el evento en su sistema. La situación fue desmentida por ambas instituciones implicadas y, desde el cuadro rosado, acudieron al Área de Integridad de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para tener mayor veracidad. Un día después, la entidad se pronunció para retractarse sobre lo comunicado anteriormente.

“La empresa Meridianbet se ve en la imperiosa necesidad de aclarar la información propalada a través de redes sociales por uno de sus colaboradores externos que, actuando sin respeto a los filtros previos, ha sugerido un accionar indebido en el resultado del encuentro de fútbol entre los clubes Sport Boys del Callao y Club Carlos A. Mannucci, que ha sido materia de controversia expuesto ante la opinión pública, comprometiendo el nombre de estas tradicionales instituciones deportivas”, inicia el comunicado.

Desde la entidad, contaron más detalles de lo sucedido: “En ese sentido, debemos reconocer nuestra falla en la cadena de supervisión sobre el personal responsable, sin embargo, acotar que las afirmaciones a nombre de la firma se realizan a través del formato freelancers y la externalización de la información se ha emitido -en este caso- de manera errada, por lo que la empresa siente profundo malestar por haber comprometido de manera pública el buen nombre de dos instituciones de prestigio”.

Como era de esperar, esta situación también generó malestar entre los clientes; sin embargo, la casa de apuestas afirmó: “Ya hemos tomado las medidas correctivas, urgentes y necesarias contra los responsables para que eventos de esta naturaleza no se vuelvan a repetir”.

Meridianbet se pronunció tras comunicados de Boys y Mannucci negando amaño. (Foto: Meridianbet)

En horas de la tarde, Sport Boys volvió a pronunciarse sobre lo sucedido. Mediante Adrián Alcócer - administrador del equipo - aseguraron que tomarían medidas legales por la acusación en la que se vieron implicados. Por otro lado, un grupo de hinchas ingresó a los entrenamientos del club y agredieron a algunos jugadores.

“Nos ha indignado el comunicado que ha sacado una casa de apuestas, que mancha toda la honra de la institución, de los jugadores, de la administración y mancha el fútbol. Ha generado toda una cadena de hechos que, finalmente, ha terminado con un grupo de hinchas agrediendo a los jugadores en el entrenamiento”, mencionó en declaraciones para Fútbol Como Cancha de RPP.

Además, agregó: “Jugadores heridos no hay, no es de gravedad, pero sí hubo agresiones físicas. Hay varios que están preocupados, no solo por ellos, sino por su familia. Está difícil la situación y vamos a trabajar para revertirla a la brevedad”.





Safap también dio su postura sobre el caso

La Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (Safap) publicó un comunicado en sus redes sociales criticando la denuncia de la casa de apuestas sobre el presunto amaño en el partido entre Sport Boys y Carlos A. Mannucci. “Una casa de apuestas ha tenido la ligereza e irresponsabilidad de emitir un comunicado que pone en tela de juicio la honorabilidad, imagen e integridad de los jugadores del Club Sport Boys y Carlos Mannucci”, señaló la Agremiación.

El comunicado también subrayó que “las consecuencias se han visto reflejadas el día de hoy de manera directa en el entrenamiento del Sport Boys, en el que un grupo de personas ingresaron para agredirlos física y verbalmente”. Safap agregó que “esa casa de apuestas no puede incentivar la violencia para proteger sus intereses y debe asumir la responsabilidad de las consecuencias directas o indirectas que puedan suscitarse en adelante”.

Comunicado de Safap por comunicado de la casa de apuestas. (Captura)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR