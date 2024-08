A poco de comenzar una nueva fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026, algunos futbolistas aumentan la ilusión de ser convocados y representar a su país. En el caso de la Selección Peruana, quedan pocos días para conocer la lista definitiva de Jorge Fossati, buscando sumar puntos en los duelos del 6 y 10 de setiembre ante Ecuador y Colombia, respectivamente. Entre las novedades, asoma el nombre de Alfonso Barco. El mediocampista viene teniendo minutos en Defensor Sporting y recibió la carta de reserva por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Tras esta situación, tomó la palabra y contó sus expectativas.

“Para mí es una ilusión, como un hincha más, Perú lo es todo. Me levanto todos los días en mejorar porque quiero estar algún día con esa camiseta. Jugar en la Selección es el sueño máximo que tengo, para mí es una ilusión activa, por más que hasta ahora no se ha dado, la tengo presente siempre”, señaló el ex jugador de Universitario de Deportes.

El futbolista de 22 años habló también sobre sus proyecciones: “Trato de ponerme metas cortas, no pienso mucho en el futuro, trato de pensar en el próximo partido que venga, esa es mi motivación y tratar de mejorar día a día y en las cosas que me faltan para ser mucho mejor futbolista, ser lo más profesional posible y si la vida quiere tener alguna revancha o poder jugar en la Selección”.

Alfonso Barco es jugador del Defensor Sporting Club de Uruguay. (Foto: Getty Images)

Esta no es la primera vez que el nombre de Alfonso Barco se inserta en el radar de Jorge Fossati. Previo a disputar la Copa América 2024, el DT manejó una lista de 55 convocados y el mediocampista se encontraba en ella. Para esta ocasión, podría ser su primer llamado oficial.

Por otro lado, el ex futbolista de Universitario de Deportes dio algunos apuntes sobre su presente en Defensor Sporting de Uruguay, donde disputa su segunda temporada. En total, ha jugado 19 partidos, incluyendo Copa Libertadores (1), Copa de Uruguay (1) y Liga (17).

“Desde que estuve acá se han vendido cinco o seis jugadores a equipos de élite y eso me sirve de motivación ya que digo por qué no, por lo que podría migrar a ligas más competitivas que es lo que todo el mundo quiere”, agregó el peruano que también tuvo un paso por San Martín.

¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

La Selección Peruana volverá a tener actividad cuando reciba a Colombia en Lima por la séptima fecha de Eliminatorias al Mundial 2026. El partido se disputará el viernes 6 de septiembre a las 8:30 p.m. (hora de Perú) y se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Lima. La transmisión se podrá ver en exclusiva por América TV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App.

Posteriormente, la Bicolor completará la fecha doble con su visita a Ecuador en Quito. Este encuentro está pactado para el martes 10 de septiembre a las 4:00 p.m. (hora de Perú) y se desarrollará en el mítico Estadio Rodrigo Paz Delgado. La última vez que ambos seleccionados se vieron las caras fue por las pasadas Eliminatorias Qatar 2022, con un empate por 1-1 en Lima. También se podrá mirarlo por América TV y Movistar Deportes.

Calendario de Perú en las Eliminatorias 2026

Octubre 2024

Fecha 9: Perú vs. Uruguay

Fecha 10: Brasil vs. Perú

Noviembre 2024

Fecha 11: Perú vs. Chile

Fecha 12: Argentina vs. Perú

Marzo 2025

Fecha 13: Perú vs. Bolivia

Fecha 14: Venezuela vs. Perú

Junio 2025

Fecha 15: Colombia vs. Perú

Fecha 16: Perú vs. Ecuador

Setiembre 2025

Fecha 17: Uruguay vs. Perú

Fecha 18: Perú vs. Paraguay





