Sport Boys vs. César Vallejo EN VIVO POR GOLPERU se verán las caras, este sábado, en el estadio Alejandro Villanueva de Matute por la primera jornada de la Fase 1 de la Liga 1 de la Primera División del fútbol peruano en un cotejo que tiene aroma de goles.

Los rosados tendrán su primera presentación de manera oficial ante una escuadra trujillana que ya compitió a nivel internacional, aunque dejó serias dudas tras ser eliminado en la primera fase dela Copa Libertadores.

Sport Boys vs. César Vallejo será transmitido para todo el país a través de la señal de GOLPERU (canal 14 de Movistar TV y 714 en HD). Además, podrás seguir el compromiso desde la aplicación de Movistar Play, si es que estás en un ordenador o dispositivo móvil. Como si fuera poco, Depor.com te brindará una amplia cobertura de la previa, minuto a minuto y post partido.

Sport Boys vs. César Vallejo: hablan los protagonistas

Renzo Sheput es uno de los más confiados en que Sport Boys tenga un gran desempeño en el torneo local, destacando el armado del plantel que consiguieron para la presente temporada, en la que buscarán ser protagonistas.

“Hay jugadores en el equipo que están en su mejor nivel. Tenemos 17 jugadores que se han sumado al equipo y todos servirán de mucho. Todos se han armado bien y tienen la misma ilusión que nosotros. A los muchachos les motiva enfrentar a los mejores equipos del torneo”, sostuvo el gerente deportivo rosado en diálogo con GOLPERU.

Por otro lado, ‘Chemo’ Del Solar sabe que es la oportunidad perfecta para que César Vallejo se lave la cara de sus partidos contra Caracas, escuadra que lo dejó fuera sin pasar muchos apuros.

“Sí puedo considerar que el equipo no ha llegado a estos dos partidos en un momento bueno”, reconoció. “Fue una pretemporada atípica. El equipo no llegó al mejor estado físico. No hicimos ni un amistoso. Nos tocó perder”, afirmó el DT del conjunto trujillano tras el partido en Venezuela.

Sport Boys vs. César Vallejo: horarios en el mundo

México – 5:00 p.m.

Perú – 6:00 p.m.

Colombia – 6:00 p.m.

Ecuador – 6:00 p.m.

Bolivia – 7:00 p.m.

Venezuela – 7:00 p.m.

Argentina – 8:00 p.m.

Chile – 8:00 p.m.

Paraguay – 8:00 p.m.

Uruguay – 8:00 p.m.

Brasil – 8:00 p.m.

España – 12:00 a.m. (del sábado)

Sport Boys vs. César Vallejo: últimos enfrentamientos

30.11.20 | César Vallejo 3-1 Sport Boys

17.09.20 | César Vallejo 2-0 Sport Boys

26.08.19 | Sport Boys 1-1 César Vallejo

08.03.19 | César Vallejo 1-0 Sport Boys

