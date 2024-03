Sport Boys vs. César Vallejo chocan EN VIVO y EN DIRECTO vía GOLPERU y Movistar PLAY por la séptima jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Este compromiso está programado para el domingo 10 de marzo desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Miguel Grau, ubicado en la Callao. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

Sport Boys llega a este compromiso, luego de perder por 2-0 frente a Los Chankas. Si bien el cuadro rosado mantuvo el cero en el arco en el primer tiempo, a pocos minutos de que este acabe, Carlos López le puso el primero a los locales. Mientras que en el complemento Facundo Mansilla fue expulsado, tras recibir la roja, lo que le dio la chance a los locales de colocar el segundo gol, esta vez, marcado por Ángel Ledesma.

Si de números se trata, es preciso señalar que la ‘Misilera’ no ha sumado la cantidad de puntos que esperaba para esta temporada, pues de seis partidos ha ganado en dos y ha perdido cuatro, lo que le da un total de seis puntos en la tabla de posiciones, ubicándose así en el puesto 14, a solo una unidad de la zona de descenso.

Es por ello que, para este cotejo, los rosados tienen como misión ser protagonistas y más en su casa. “Cada vez que hemos jugado en el Miguel Grau, se ha sentido el aliento del público, eso ayuda al jugador”, dijo Christian Techera a los medios. Asimismo, enfatizó que “tenemos mucho respeto por Paolo Guerrero, ya que es un jugador de clase A, pero seremos 11 contra 11 y queremos ganarle a la Vallejo”.

Por su parte, César Vallejo llega a este encuentro, luego de ganar por 2-0 a Sport Huancayo, por el pase a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Dicho partido se llevó a cabo en el estadio Mansiche, siendo una de las figuras más aclamadas Paolo Guerrero. No obstante, al ‘Depredador’ le anularon su gol a los 69′, siendo este el primero del duelo. Felizmente, llegaron los tantos de Jairo Vélez y de Yorleys Mena para así quedarse con el cupo internacional.

Si bien ese resultado llenó de júbilo al cuadro ‘poeta’, lo cierto es que en el torneo local no les va del todo bien. Su último compromiso por la Liga 1 Te Apuesto quedó igualado por 2-2 ante Cusco FC, resultado que lo dejó en el puesto 15 de la tabla de posiciones con solo cinco puntos, de allí la necesidad de sumar en sus próximos choques, para no estar en la cola del campeonato.

Respecto a ello, José Carvallo sostuvo que todavía restan duelo por disputar, por lo que se podrá revertir este mal momento del club en el campeonato peruano. “El objetivo en César Vallejo es ser campeón. Recién comienza el torneo, tenemos fechas para demostrar nuestro verdadero fútbol”, afirmó en L1Max.

¿En qué canal ver Sport Boys vs. César Vallejo?

El partido Sport Boys vs. César Vallejo se jugará en el Estadio Monumental y será transmitido para todo el Perú a través de la señal de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 del servicio de Movistar, además de su servicio de streaming vía Movistar TV App. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

¿A qué hora juegan Sport Boys vs. César Vallejo?

El partido entre Sport Boys vs. César Vallejo está programado para este domingo 10 de marzo desde las 3:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 5:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 4:00 p.m., en México a las 2:00 p.m., mientras que en España a las 9:00 p.m.

¿Dónde se jugará el Sport Boys vs. César Vallejo?





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR