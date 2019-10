Se aferran a la Primera División: Sebastián Penco y Jordan Guivin calentaron la 'final'

Uno coge firme una rosa blanca –¿la rosa de Guadalupe?–, mientras que el otro hace lo propio con la imagen del santo que da nombre al club que representa. Ambos lo hacen con la misma fuerza y fe con la que sus equipos, Sport Boys y San Martín , respectivamente, intentan aferrarse a Primera.

Porque el de este sábado no es solo un enfrentamiento entre la experiencia de los rosados y la juventud de los ‘albos’. Son dos equipos que necesitan creer que sí se puede.



Ambos tienen 26 puntos en el acumulado y luchan por alejarse de un ‘fantasma’ que no distingue entre grande y chico: el de la baja.



Por todos esos motivos, el argentino Sebastián Penco y el volante peruano Jordan Guivin dejarán la vida en el Callao. Depor los juntó y ambos se mostraron confiados.



Sebastián Penco de Sport Boys y Jordan Guivin de San Martín en una producción con Depor. (Video: Sharles Hernández)

“Es un partido de seis puntos. Antes estábamos muy complicados, pero hoy estamos igualados en la tabla. Arranca un nuevo torneo para nosotros. Será un choque intenso, con nerviosismo”, señaló Penco, ‘9’ de Sport Boys de 36 años.



Con 21 años y toda su carrera hecha en Santa Anita, Jordan Guivin no se ‘achicó’: asegura que San Martín se crece ante el público rival. “Estos son los partidos que a la mayoría de nosotros nos gusta porque el estadio estará lleno. Queremos que el club se quede en Primera porque es serio y apuesta por los jóvenes ”, lanzó.



Pero Penco, con 4 tantos en 10 partidos, conoce y disfruta de su responsabilidad. “La gente se está encariñando con la ‘Motoneta’ (su festejo) y eso me motiva”, avisó.

Guivin bajó un ‘cambio’, y propuso un arreglo. “Podemos cambiar la camiseta. Admiro a los jugadores con trayectoria”. Eso sí, por 90 minutos no se conocerán.

