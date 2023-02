Sport Boys estuvo muy cerca de abrir el marcador frente a Unión Comercio, si no hubiera sido por Salomón Libman, quien oportunamente supo bloquear hasta en dos ocasiones seguidas el balón, para mantener así el 0-0 del partido. Ambos elencos se miden por la tercera jornada del Torneo Apertura.

A los 23 minutos del compromiso, Edison Mero recibe un balón claro pegado a la área rival, para así colocar el primero del cotejo. No obstante, cuando parecía que se dará el grito de gol, Libman apareció listo para bloquear el disparo, aunque sin tener el control de la pelota.

Rápidamente se generó otra situación para notar en ese instante, un hecho que supo cómo contrarrestar el experimentado arquero, quien no dejó que nadie se asome a la portería. Con estas intervenciones llevó al ‘Poderoso del Alto Mayo’ a mantener la igualdad sin goles hasta el término del primer tiempo.

La previa de Sport Boys vs. Unión Comercio

Sport Boys se encontraba en la lista de clubes que no estaban de acuerdo con la medida cautelar de la FPF, por lo que no se sabía si jugaría este lunes. No obstante, decidió declinar y disputar el duelo válido por la Jornada 3 con el objetivo de empezar con el pie derecho este torneo y dejar de lado los problemas administrativos que aquejan.

Además, el conjunto del puerto abrió el proceso de acreditación para los medios de comunicación, dando un claro mensaje de que jugaría. Finalmente, cuando llegó el momento del llamado al campo, los dirigidos por Guillermo Sanguinetti salieron prestos a debutar, luego de una cargada pretemporada a nivel interno.

Por su parte, Unión Comercio vuelve a la Primera División y quiere generar una gran impresión. Con algunos refuerzos de por medio, renovaron su confianza en Jesús Oropeza quien tendrá su primera experiencia como director técnico en la máxima categoría.





