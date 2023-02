Primero está la seguridad. Sport Huancayo no tendrá el debut esperado en la Copa Libertadores 2023, luego de no sumar ningún partido oficial en lo que va del año (el último viernes ganó por walk over ante Cusco FC, club que no se presentó por sostener diferencias con la Federación Peruana de Fútbol respecto a los derechos de TV) y, ahora, está obligado a prescindir de sus hinchas, ante el panorama de incertidumbre que atraviesa el país.

“Teniendo como prioridad la preservación de la seguridad de los asistentes, les comunicamos que nuestro cotejo por la Conmebol Libertadores 2023 a disputarse este martes, desde las 7:00 p.m., en el estadio Huancayo, se jugará sin público”, arranca el documento, publicado en las redes sociales del club.

Asimismo, precisó que “seguimos trabajando en coordinación con nuestras autoridades, para que volvamos a estar todos unidos”. Cabe destacar que, de conseguir un resultado positivo este martes y reafirmarlo en el choque de vuelta en Asunción, el elenco huancaíno clasificaría a la segunda fase, donde tendrá la opción de volver a jugar de local.

Comunicado de Sport Huancayo sobre debut en la Copa Libertadores. (Foto: Difusión)

Panorama complicado

Sport Huancayo no ha tenido el año que esperaba. El escenario complicado que atraviesa el país, debido a las protestas masivas contra las autoridades vigentes, ha generado que hasta en dos oportunidades se haya aplazado el inicio del campeonato. Sumado a ello, está la disputa por los derechos de transmisión.

Precisamente, por este último conflicto, el ‘Rojo Matador’ terminó cerrando la tercera fecha del Apertura con un triunfo, pero por ‘walkover’, sin sumar minutos oficiales y que lo deja con escaso ritmo de competencia, a pocos días de debutar en la Copa Libertadores.

Si bien, en entrevistas pasadas, los jugadores manifestaron que darán todo de sí para conseguir el resultado positivo en la cancha, será evidente el nivel deportivo con el que lleguen a este martes frente a un Nacional que ya tiene un partido oficial, aunque el último que tenía programado contra Olimpia fue pospuesto.





