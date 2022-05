Sport Huancayo se encuentra a un punto de alcanzar al líder del torneo, Melgar. Si bien estuvieron hasta la jornada pasada en el primer lugar de la tabla, su último empate no meya todo el trabajo que ha venido realizando el plantel al mando de Carlos Desio. Pero, ¿quién es el estratega que le ha dado un nuevo rumbo al ‘Rojo Matador’?

El DT argentino llegó Perú a inicios del 2021 para dirigir Binacional. Esta fue su primera experiencia como técnico principal en un club, ya que anteriormente lo había realizado con las divisiones de menores de la selección de Argentina, para después ser segundo al mando en los equipos Santos FC y Atlético Mineiro.

“Cuando estoy con Sampaoli en Atlético Mineiro, él toma la decisión de irse, porque lo quería el Olympique de Marsella. Ahí le digo que era mi momento de abrirme para buscar mi camino como entrenador. Cuando salgo, no tenía equipo, entonces empecé a preguntar y conseguí números acá en Perú. Les empecé a mandar mi curriculum diciendo ‘si les interesa estoy libre’”, comentó para el podcast PF en Línea.

No obstante su llegada a Binacional fue más que anecdótica, según el propio Desio. “Me llama el presidente de Binacional, era un viernes, y me dice: ‘El sábado te quiero acá para entrenar’, y le digo que me dé un tiempo para sacar al menos el PCR, a lo que contestó ‘No no no, te quiero el sábado acá'”, contó. En ese momento, el estratega confesó que el mandamás del ‘Poderoso del Sur’ no sabía nada de su trabajo y que al mes siguiente le preguntó “¿cómo juegas?”.

Un detalle adicional que jamás olvidará fue ‘Utilero’ que lo acompañó toda esa campaña: “Nunca me imaginé tener un chamán conviviendo ahí conmigo. Iba caminando y me iba pegando con los libros en la cabeza… la cura de la naranja”, narró, incluso, confesó que fue al Cerro San Cristóbal “a quemar muñecos, madera, tirar cerveza alrededor”. Si bien no era integrante oficial de la delegación puneña, “estaba metido en la cancha y ayudaba, [...] incluso lo teníamos de utilero”.

Jugó al lado de Ricardo Gareca

Al recordar su época como jugador, Carlos Desio dio a conocer su paso por Independiente, club en el que coincide con el último año de Gareca como delantero. “Ricardo era un jugador excepcional. Estuvo en los mejores equipos de Argentina. River Plate, Boca Juniors, Vélez, también militó en Colombia. Fue goleador indiscutible”, explicó el estratega.

Si bien no se encontraron en el momento del apogeo deportivo del hoy técnico de la Selección Peruana, Desio no dudó en elogiar la trayectoria que tuvo: “Fue un delantero de área y cuando la pelota llegaba al área terminaba en la red porque era muy goleador. Un jugador esbelto, alto, de buen juego aéreo y de buena definición. Era muy bueno”.

Su concentración está en Sport Huancayo

Sport Huancayo está en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 27 puntos, lo que lo mete a la pelea por el título del Apertura. Esto requiere que Desio esté enfocado al 100% en el equipo, pues solo un error los haría perder la posibilidad de alzar el trofeo: “Me debo a Huancayo y estoy haciendo las cosas con Huancayo”.





