El reinicio de las actividades en el fútbol peruano llegó luego de un gran esfuerzo conjunto entre los clubes, la Federación Peruana de Fútbol y el Estado Peruano. Después de varios meses se logró aprobar el protocolo de cada uno de los equipos que conforman la Liga 1 para que el retorno del deporte en nuestro país sea seguro tanto para los futbolistas como para sus familiares y todas las personas relacionadas a la actividad.

Sin embargo, este jueves Sport Huancayo se dio con la sorpresa de encontrar 6 jugadores infectados con COVID-19 dentro del primer equipo, situación que impidió el viaje rumbo a la ciudad de Lima, programado para el día viernes. Ahora el panorama se complica aún más, ya que el ‘Rojo Matador’ aún no sabe la fecha en la que podrá llegar a la capital para disputar la Liga 1.

Según pudo conocer Depor, como medida de protección, la Liga 1 estableció que los jugadores de Sport Huancayo debían concentrar y aislarse inmediatamente después de pasar por las pruebas moleculares para evitar mayor propagación de la enfermedad, sin embargo, las recomendaciones no fueron tomadas en cuenta ya que el técnico, Wilmar Valencia, lo confirmó así en una entrevista con RPP.

Cabe precisar que ahora la Comisión Médica de la Liga 1 deberá evaluar la situación del equipo profesional para poder decidir si es que envía a aislamiento al club o si es que permite el viaje rumbo a Lima. Lo que se sabe es que los resultados de las pruebas moleculares estarían listas el día martes y a partir de ahí se determinará lo que sucederá con el club.

Wilmar Valencia: "No vamos a llegar en las mejores condiciones al reinicio de la Liga 1″

En conversación con RPP, Wilmer Valencia, técnico del ‘Rojo Matador’, se pronunció sobre la situación actual del cuadro que dirige y contó que no se encuentran entrenando desde que recibieron la noticia, razón por la cual llegarían con desventaja al reinicio de la Liga 1.

“El viernes teníamos programado viajar a Lima con todo el plantel. Se programaron unas pruebas rápidas el jueves, previo a los entrenamientos en Huancayo. Se sometió a todo el plantel y arrojaron 6 pruebas positivas y dos sospechosas. Entonces, ante ello, el estado de ánimo era malo, no se entrenó ese día, se comunicó a la FPF y se canceló el viaje a Lima. Se programaron pruebas moleculares para ayer sábado y estamos a la espera para afrontar de una vez los compromisos del Apertura”, sostuvo.

“Es algo que no se puede prevenir al 100 %. Seguramente, nos hemos equivocado en algo, porque hay un protocolo a cumplir. Hay muchachos que van por su cuenta, toman un taxi un día y se regresan en otro carro. No estamos pendientes de cada uno, si sale o no salen ante una necesidad. Hay una serie de factores, de no jugar un partido, seguramente no se hará. De todas maneras, en las mejores condiciones no vamos a llegar”, continuó.

