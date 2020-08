Los planes de Sport Huancayo se desvanecieron de un momento a otro el jueves que recibieron los resultados de las pruebas rápidas que se le realizaron al primer equipo, siguiendo con el protocolo aprobado por la Federación Peruana de Fútbol, y seis jugadores dieron un resultado positivo. Lo sucedido impidió que los jugadores viajen rumbo a Lima al día siguiente y ahora esperan las pruebas moleculares para poder llegar a la capital.

En conversación con RPP, Wilmer Valencia, técnico del ‘Rojo Matador’, se pronunció sobre la situación actual del cuadro que dirige y contó que no se encuentran entrenando desde que recibieron la noticia, razón por la cual llegarían con desventaja al reinicio de la Liga 1.

“El viernes teníamos programado viajar a Lima con todo el plantel. Se programaron unas pruebas rápidas el jueves, previo a los entrenamientos en Huancayo. Se sometió a todo el plantel y arrojaron 6 pruebas positivas y dos sospechosas. Entonces, ante ello, el estado de ánimo era malo, no se entrenó ese día, se comunicó a la FPF y se canceló el viaje a Lima. Se programaron pruebas moleculares para ayer sábado y estamos a la espera para afrontar de una vez los compromisos del Apertura”, sostuvo.

“Es algo que no se puede prevenir al 100 %. Seguramente, nos hemos equivocado en algo, porque hay un protocolo a cumplir. Hay muchachos que van por su cuenta, toman un taxi un día y se regresan en otro carro. No estamos pendientes de cada uno, si sale o no salen ante una necesidad. Hay una serie de factores, de no jugar un partido, seguramente no se hará. De todas maneras, en las mejores condiciones no vamos a llegar”, continuó.

Cabe precisar que Sport Huancayo tiene un duelo programado para el lunes 10 de agosto a las 1:30 ante UTC de Cajamarca. El enfrentamiento se llevaría a cabo en el estadio Miguel Grau del Callao.

