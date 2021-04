El 16 de diciembre de 2018, en la última actualización del año de la Bota de Oro, el líder de la clasificación no era Lionel Messi (5° en ese momento), Kylian Mbappé (10°) ni Cristiano Ronaldo (20°). Para sorpresa de todos, el brasileño Liliu, del Nomme Kalju de Estonia, comandaba la lista con 31 goles en 30 partidos. Poco más de dos años después, aquel delantero que hizo noticia aterrizó en nuestro país para jugar en Sport Huancayo. Y, tras eliminar a UTC en la Copa Sudamericana (puso el primero en la goleada de 4-0), habló con Depor del sueño de hacer ‘casi’ historia –al final la ‘Pulga’ se quedó con el trofeo–, su llegada al Perú y sus extravagantes destinos futboleros.

Has jugado en Bélgica, Kuwait, Emiratos, Chipre, Israel, Malta, Suecia, Finlandia y ahora en el Perú. ¿Qué te movió a recorrer el mundo?

Los brasileños siempre tenemos el sueño de jugar en Europa. Yo salí de Brasil muy joven, a los 19 años. Al principio mi deseo era debutar en mi país y hacerme un nombre, pero tuve la posibilidad de emigrar pronto y no lo pensé dos veces.

¿En qué país te sentiste más cómodo?

Creo que en Bélgica. Llegué muy joven y me fue bien. Es una liga muy competitiva y además un buen país para vivir.

Pero fue en Estonia donde hiciste historia, y llegaste a liderar la tabla de la Bota de Oro. Increíble, ¿no?

Sí, claro. Yo jugaba de extremo antes de llegar a Estonia, pero el técnico me vio jugar y me puso de ‘9’. En media temporada hice 16 goles en 18 partidos, y mi destape llegó en mi segundo año, con 31 goles en 30 partidos. Salimos campeones e invictos, un año inolvidable.

¿Te ilusionaste con ganar la Bota de Oro?

Créeme que no pensaba en eso, recién me di cuenta en octubre de ese año (2018). Llegó diciembre, acabó la temporada y estaba en el primer lugar. Igual, faltaba media campaña y luego Messi, Cristiano y Lewandowski se fueron para adelante y encima yo tenía una desventaja: en Estonia cada gol valía un punto, y en España y Alemania dos. Sabía que no iba a ganar, pero solo estar en esa lista fue increíble.

Tras esa campaña en Estonia, ¿no te buscaron para que juegues en esa selección?

En Estonia no, pero en Malta sí me buscaron. Me invitaron los directivos de la Federación e hicieron el pedido a la FIFA, pero el principal requisito era haber jugado mínimo cinco años en ese país y yo solo tenía dos.

¿Y qué es lo más extraño que te ha pasado en los países donde has jugado?

Cuando llegué a Emiratos estábamos en periodo de Ramadán, y allí la gente duerme en el día y vive en la noche. Y por el calor, entrenábamos a las 10 de la noche bajo 42 grados, que era la temperatura más baja. Ah, y en la cena, ellos comen con las manos. Era bastante extraño.

Económicamente, ¿son buenos destinos, a comparación de Brasil por ejemplo?

Sí, algunos pagan muy bien, pero también estuve en países que no. Para ser sincero, el dinero es importante pero no fue el motivo por el que jugué en esos países. Mi ambición era deportiva, pero claro que uno también quiero hacer su vida y vivir bien.

¿Ahora llegaste al fútbol peruano. ¿Por qué tomaste la decisión de volver a Sudamérica?

Habían ofertas en Europa, pero tenía en mi cabeza que quería volver a Sudamérica luego de 10 años lejos. Mi representante me habló de la chance de Sport Huancayo, y justamente yo había visto algunos partidos del equipo en la Copa Sudamericana el año pasado. No lo pensé mucho y acepté.

¿Y tenías algún conocido en el fútbol peruano?

Sí, fue mi compañero en Bélgica, perdimos contacto con el paso de los años, pero tuve buena relación con Nelinho Quina, quien ahora juega en la ‘U’. Me ayudó mucho cuando llegué por primera vez a Europa.

Pues ahora tendrás que enfrentarlo.

Sí, será ocasión de saludarlo. Me acuerdo que en Bélgica parábamos de arriba a abajo y hasta tomamos clases de inglés juntos. Fue una buena época.





