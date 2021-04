Entre 1997 y 2001, Óscar Córdoba defendió el arco de Boca Juniors y ganó dos Copa Libertadores y una Intercontinental. Es decir, es palabra autorizada para hablar del presente del cuadro argentino y, por supuesto, de quiénes tienen el perfil para ponerse dicha camiseta. En ese sentido, se refirió a Luis Advíncula: el lateral de la Selección Peruana fue vinculado en las últimas semanas a la institución ‘Xeneize’.

“Luis Advíncula es un gran jugador, potente y con personalidad. Le podría dar una buena mano a Boca por el lado derecho, por donde no está generando mucho fútbol”, mencionó el exarquero colombiano en diálogo con RPP. Ojo, no fue lo único que destacó del actual jugador del Rayo Vallecano de España.

“Para llegar a Boca Juniors y sostenerse hay que tener buena espalda y tranquilidad. Advíncula es un jugador de selección y haber jugado a nivel internacional le da credenciales para pisar esa franja derecha que es complicada”, mencionó. También se refirió al presente de Carlos Zambrano, quien estuvo en el ojo de la tormenta por su expulsión en el clásico contra River Plate.

Esto es lo que mencionó el ‘1′: “Si vas a ir a pegar, juega rugby. Se tiene que competir cada balón con vehemencia pero también con respeto. Un jugador de Boca Juniors no es jugador de Boca porque te da una patada en la cara o porque pega a todo el mundo”.

Por supuesto, y por coincidencia en el puesto, no dejó pasar la oportunidad para destacar el nivel de Pedro Gallese. Córdoba confirmó que el ‘Pulpo’ sí estuvo en agenda de Boca Juniors. “Pedro Gallese ha estado en la mira de varios equipos. El mismo Boca Juniors lo estuvo ojeando, es un gran arquero”, expresó.

Pero no solo del club argentino. También hubo la chance de que Gallese vaya a Turquía: “Antes de contratar a Karius, Besiktas tenía en la mira Ospina, Gallese y otro más que no recuerdo. Cuando me consultaron, le di el pulgar arriba”.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR