Tiene barba, tez blanca, juega de defensa y supera el metro noventa. Al central de Sport Huancayo, Rodrigo Colombo, lo asocian con Gerard Piqué. En una, aclara que entre ambos hay una abismal diferencia, pero reconoce que en la 'Incontrastable' se ha ganado como apodo el apellido del catalán.



"Me llaman Colombo, aunque el otro día me crucé con un hincha en Huancayo y me pidió un autógrafo. Y en eso me contó que en la tribuna me dicen 'el Piqué'. Debe de ser por la barba, porque por mi juego estamos bastante lejos. Me causó risa", le contó a Depor entre risas.



El zaguero argentino es el segundo jugador con más presencias en el equipo de Marcelo Grioni (8 de 9 partidos), a quien 'manya' desde que era asistente técnico.



"Lo conozco desde (Atlético) Rafaela, cuando era el ayudante de campo de Roberto Sensini (2015). Ahora nos volvemos a encontrar. El 'Profe' armó un equipo con jugadores que él conocía bastante. Y eso se ve reflejado en el campo. Las cosas nos están saliendo bien!, agregó.



Huancayo es líder del grupo B con 19 puntos (le lleva dos a Melgar) a falta de cinco fechas. El lunes recibirá a Binacional y le quedarán otros dos encuentros de local. Los 'Wankas' son favoritos, aunque no tengan a Piqué. Pero sí a Colombo.



Por: Jorge López.

