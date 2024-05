Sport Huancayo vs. UTC se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía Liga 1 MAX, DIRECTV, DGO, Claro TV, Best Cable, Zapping y Fanatiz por la décima séptima jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1. Este compromiso está programado para el sábado 25 de mayo desde las 11:00 a.m. y se disputará en el Estadio IDP de Huancayo. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

Sport Huancayo llega a este partido luego de perder por 4-0 ante Melgar, en el duelo correspondiente a la pasada fecha 16 del Torneo Apertura 2024. El ‘Dominó’ fue ampliamente superior y se quedó con el triunfo gracias a las anotaciones de Tomás Martínez, Jean Pierre Archimbaud, Kenji Cabrera y Jefferson Cáceres. Con este resultado, el ‘Rojo Matador’ volvió a caer en la irregularidad.

En lo que va de la presente temporada, los dirigidos por Mifflin Bermúdez se ubican momentáneamente en la décima primera casilla de la tabla de posiciones con 18 puntos, producto de cinco triunfos, tres empates y ocho triunfos. Asimismo, registran 17 goles a favor y 18 en contra. De continuar por este camino, los huancaínos seguirán cayendo y podrían comprometerse con los puestos de descenso.

UTC, por su parte, llega a este partido luego de caer por 4-2 a manos de Sport Boys, en el encuentro disputado en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara. Los pupilos de Juan Alayo dieron el golpe en la altura de Cajabamba, regresando a Lima con una valiosa victoria tras el ‘hat-trick’ de Cristian Techera y un tanto de Pablo Bueno; Jarlín Quintero y Diego Mondino descontaron para el ‘Gavilán del Norte’.

Hablan los protagonistas

Luego de la derrota ante Melgar, Marcos Lliuya dio la cara por Sport Huancayo y reconoció que plantearon un partido bastante defensivo desde el primer tiempo, algo de lo que el ‘Dominó’ supo aprovecharse. “Empezamos muy metidos atrás, nos hacen dos goles, luego intentamos, pero no nos alcanza, estamos pasando un mal momento y hay que revertir esto”, sostuvo.

En esa misma línea, el mediocampista del ‘Rojo Matador’ apuntó a mejorar de aquí en adelante, especialmente pensando en lo que será el Torneo Clausura. “El equipo ha perdido la confianza que tenía. Seguimos trabajando, la única manera es trabajar y ahora tenemos que buscar el triunfo en casa, después prepararnos de la mejor manera para lo que es el Clausura y terminar bien”, agregó.

En la vereda de enfrente, Carlos Ramacciotti, director técnico de UTC, se disculpó con la hinchada cajamarquina por el presente del equipo. “Hay cosas que se hicieron bien y otras mal, se ha perdido un poco la memoria en el tema defensivo. Le pedimos disculpas a la gente por estos últimos partidos y agradecemos a la gente por lo que hizo”, manifestó.

Sport Huancayo: últimos partidos

TORNEO FECHA PARTIDO Liga 1 18/05/24 Melgar 4-0 Sport Huancayo Liga 1 11/05/24 Sport Huancayo 0-2 Alianza Lima Liga 1 06/05/24 Atlético Grau 0-0 Sport Huancayo Liga 1 26/04/24 Sport Huancayo 1-0 Carlos A. Mannucci Liga 1 20/04/24 Los Chankas 6-0 Sport Huancayo

UTC: últimos partidos

TORNEO FECHA PARTIDO Liga 1 20/05/24 UTC 2-4 Sport Boys Liga 1 12/05/24 UTC 2-6 Melgar Liga 1 03/05/24 Alianza Lima 1-0 UTC Liga 1 27/04/24 UTC 3-2 Atlético Grau Liga 1 20/04/24 Carlos A. Mannucci 2-0 UTC

Sport Huancayo vs. UTC: últimos enfrentamientos

TORNEO FECHA PARTIDO Liga 1 30/06/23 UTC 0-0 Sport Huancayo Liga 1 12/05/23 Sport Huancayo 5-1 UTC Liga 1 14/08/22 Sport Huancayo 4-0 UTC Liga 1 21/03/22 UTC 3-4 Sport Huancayo Liga 1 31/07/21 Sport Huancayo 0-0 UTC

¿A qué hora juegan Sport Huancayo vs. UTC?

El partido entre Sport Huancayo y UTC está programado para el sábado 25 de mayo desde las 11:00 a.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a la 1:00 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 12:00 p.m.; en México a las 10:00 a.m.; mientras que en España a las 6:00 p.m.

¿En qué canal ver Sport Huancayo vs. UTC?

El encuentro entre Sport Huancayo y UTC se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

¿A qué hora juegan Sport Huancayo vs. UTC?





