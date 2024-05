Este jueves, Jorge Fossati, entrenador de la selección peruana, dio a conocer la lista de convocados que militan en el extranjero para la fecha FIFA de junio a disputarse ante Paraguay y El Salvador. Sin embargo, la conferencia de prensa no se limitó a estos llamados, sino que también sirvió para que el estratega uruguayo se refiriera a ciertos futbolistas ausentes, el dilema de los clubes de Liga 1 y las cesiones a la Sub 23, el Monumental como posible sede de la bicolor, el retorno de Christian Cueva, entre otros temas. Asimismo, el DT se refirió a la planificación de cara a estos dos encuentros amistosos y la Copa América.

El mensaje para Ruidíaz, Trauco y Cueva

Entre los temas resaltantes de la conferencia de prensa estuvieron los nombres de Raúl Ruidíaz y Miguel Trauco. Con respecto al delantero nacional, trascendió que Jorge Fossati tenía toda la intención de convocarlo. Sin embargo, al momento de dar la lista, no apareció. Al respecto, el entrenador uruguayo indicó: “Hablando en términos generales, sin puntualizar en ningún jugador, si sabemos que un futbolista no está bien de lo anímico o de otra parte del cuerpo, si no está en condiciones de venir con hambre de gloria y dar el máximo, preferimos pasar”.

Al respecto, se maneja la información de que, más allá de que hubo la intención de Jorge Fossati por contar con la ‘Pulga’, fue finalmente el jugador quien no se muestra disponible. Cabe destacar que esto no tiene que ver con un tema físico, pues justamente el delantero atraviesa un buen momento con Seattle Sounders en la MLS.

Raúl Rudíaz es la gran figura del Seattle Saunders. (@SoundersFC)

Por el lado de Miguel Trauco, por el contrario, sí se trataría de un tema físico y, en palabras de Fossati, ya se lo habían comentado el último marzo: “En el caso de Miguel y Raúl sé que son situaciones llamativas porque ha estado normalmente en las convocatorias. Como dije, no hemos tenido que cerrarle las puertas a nadie. Debido a las terribles inundaciones que ocurrieron en Río Grande, él está muy cerca, desafortunadamente, el fútbol brasileño tuvo que detenerse. No voy a extenderme respondiendo cada una de las ausencias, pero en el caso de Miguel se debe a un tema que incluso ya se lo habíamos comentado el último marzo”.

Otro de los nombres que dio que hablar fue Christian Cueva, quien se encuentra sin club y, por tanto, no necesariamente integraría la lista de este jueves o la que se dará en unos días con los futbolistas que militan en el torneo nacional. Como se recuerda, ‘Aladino’ ha recalcado que su mayor deseo es poder volver a vestir la ‘blanquirroja’ y, para eso, viene entrenando en la Videna de manera diaria. Por su parte, Jorge Fossati fue consultado sobre cómo ve el progreso del jugador y si lo tomaría en cuenta para la Copa América.

“Cueva viene teniendo progresos enormes. El tratamiento que hizo para su rodilla se ve que ha sido muy bueno. Se están tomando todos los recaudos para que pueda volver a jugar en plenitud. No sé si lo vamos a lograr en lo que falta a la Copa América. Si los especialistas lo aprueban y se puede meter en el grupo a trabajar, bienvenido sea”, indicó el uruguayo. Por tanto, si bien la realidad indica que es bastante complicado que Christian Cueva, sin ritmo futbolístico, pueda ser parte de los 26 jugadores que viajen a la Copa América, sí está en los planes de Jorge Fossati a mediano plazo, con miras a las Eliminatorias de setiembre.

Llamado de atención a los clubes de la Liga 1

Por otro lado, Fossati también fue bastante enfático y tajante con respecto a la no cesión de jugadores por parte de clubes a la selección peruana Sub 23: “Me pareció una infamia para el fútbol peruano que la selección Sub 23 no haya podido ser representada con su mejor potencial, especialmente con los jugadores de clubes locales. Me parece que fue como mínimo un error de los clubes que no cedieron jugadores”, sostuvo.

Como se recuerda, no es la primera vez que el entrenador nacional se refiere a este caso e indicó que no comprende por qué los clubes no ceden a los futbolistas, conociendo los beneficios deportivos y económicos que esto podría traer consigo. Sostuvo que una competencia con la selección en dicha categoría es una gran vitrina para futbolistas y que se debe ponderar, por sobre todas las cosas, el beneficio de la selección peruana.

Asimismo, otra de las molestias que el uruguayo dio a conocer fue respecto a la falta de comunicación que tuvo con Sporting Cristal para enterarse de las lesiones de Yoshimar Yotún y Renato Solís. Al respecto, Fossati indicó: “Yoshimar fue operado ayer (miércoles) y nos enteramos por la web del club y no por otros medios, no sé por qué. Cuando se trata de jugadores de Cristal, nuestro cuerpo médico pregunta, pero no le llega la información que necesitaríamos tener. Ayer en el comunicado nos enteramos de la lesión de Solís y hemos llegado en varias situaciones a hablar con los jugadores porque no tienen nuestros médicos la información oficial”.

En tal sentido, Fossati dejó entredicho que las áreas deportivas o médicas de ambas partes no están teniendo la mejor comunicación incluso en panoramas tan complejos como lo son las lesiones de los seleccionados. Para complementar la información sobre futbolistas que se encuentran entre algodones, el uruguayo agregó: “Lo de Paolo era un desgarro. Y comparar la rotura de un cruzado con un desgarro no va. Lamentamos que se lesionen. Luis (Advíncula) y Paolo están ya en el final de recuperación”.

Yoshimar Yotún sufrió una lesión en su rodilla.(Foto: Sporting Cristal)

El Monumental como sede de la selección

Otro de los puntos importantes fue en torno a la localía de la selección peruana, pues ha trascendido que una opción bastante fuerte es que ya no se juegue en el Estadio Nacional, sino en el Monumental. Al respecto, Fossati indicó que pondera los motivos deportivos para elegir una localía u otra y, en tal sentido, apuntó a que la cancha del Nacional cuenta con algunos problemas de riego por solucionar. “Si para la FPF y sus autoridades le conviene más un estadio que otro, yo no voy a oponerme para nada”, sostuvo.

Como se recuerda, Perú se medirá ante Paraguay este viernes 7 de junio a partir de las 8:00 pm en el estadio Monumental. Luego emprenderá su viaje a Estado Unidos, donde se enfrentará a El Salvador el viernes 14 a partir de las 7:30 pm en el Subaru Park de Philadelphia.





