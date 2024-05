Alianza Lima es el único equipo peruano que aún tiene posibilidades de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Aunque no dependen únicamente de sí mismos para asegurar un lugar en la siguiente etapa, los blanquiazules cuentan con buenas oportunidades, incluso si no logran avanzar en la Libertadores, de clasificar a la Copa Sudamericana. Por esta razón, el encuentro contra Fluminense en el Estadio Maracaná será el más importante del año para el equipo dirigido por Alejandro Restrepo, quien no contará con un jugador clave como Sebastián Rodríguez.

El mediocampista uruguayo no estará presente en Brasil debido a una suspensión. En el partido contra Colo Colo, recibió su segunda tarjeta amarilla, lo que automáticamente lo inhabilitó para disputar el último encuentro de la fase de grupos para los íntimos. A pesar del amplio plantel con el que cuenta Alianza Lima, la ausencia de ‘Bigote’ es sumamente significativa, ya que es un jugador que ha participado en 20 de los 21 partidos de los victorianos, tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores.

Además de su notable número de presencias durante la temporada, también acumuló el 92% (1742′) de los minutos disponibles en el campo. Esto lo sitúa como el segundo jugador con más minutos en el plantel de Alianza Lima, solo superado por los 1844 minutos de Juan Pablo Freytes. Entre los jugadores con mayor tiempo en el campo también se destacan Kevin Serna, Renzo Garcés, Hernán Barcos y Franco Zanelatto.

Jugador PJ en Liga 1 PJ en Libertadores Minutos totales Juan Pablo Freytes 16 5 1844 Sebastián Rodríguez 15 5 1742 Kevin Serna 15 5 1467 Renzo Garcés 15 5 1462 Hernán Barcos 15 5 1329 Franco Zanelatto 15 5 796

Estadísticas de ‘Bigote’ Rodríguez en Alianza Lima

Sebastián Rodríguez es un futbolista polifuncional en el centro del campo, capaz de desempeñarse como ‘10′, ‘8′ o pivote. En Alianza Lima, Restrepo encontró su mejor posición alternando entre la función de pivote y la de volante interior . Fue como volante central donde mostró su mejor versión con la camiseta blanquiazul. ‘Bigote’ destacó como el distribuidor de balones, el motor del mediocampo que dictaba las acciones y la estrategia de juego de los íntimos.

A pesar de su posición, siempre se las ingenia para llegar a los últimos metros o ser eficiente con el balón detenido para crear jugadas de peligro. Entre el plano local e internacional, Rodríguez suma cuatro goles y tres asistencias. También destaca su promedio de tiros al arco, donde tiene el más alto en la Liga 1 con 1.7 por juego.

En lo que respecta a la creación del juego, es una pieza vital con 2.3 pases clave por partido en el Apertura y 1.8 en la Libertadores. Su precisión de pases, además, es alta: 84% en Liga 1 y 78% en la Libertadores. Asimismo, también tiene números importantes en el aspecto defensivo con más de 5 recuperaciones de balón por partido en ambos torneos. Es un pivote moderno que sabe jugar y recupera de manera eficiente.

Estadística Registro Liga 1 Registro Copa Libertadores Goles 4 - Asistencias 2 1 Promedio de Tiros por Partido 1.7 0.6 Pases Clave por Partido 2.3 1.8 Precisión de Pases 84% 78% Recuperaciones de Balón por Partido 6.1 5.4

Sus recuperaciones son vitales porque, al salir con el balón dominado, ya tiene en mente la siguiente jugada, rompiendo líneas y siendo crucial en los contraataques. Además, es fundamental en el balón detenido, un aspecto del juego del cual Alianza Lima ya ha disfrutado, tanto en tiros libres como en saques de esquina. Rodríguez es el maestro de la pelota parada. Esta es otra faceta importante del juego que los blanquiazules perderán en Brasil sin el charrúa.

Las opciones de reemplazo en Alianza Lima

El destacado rendimiento de Sebastián Rodríguez lo ha colocado por delante de sus competidores en su posición. El hecho de que sea el segundo jugador con más minutos en la temporada de Alianza Lima evidencia que Restrepo no ha encontrado un reemplazo ideal para darle descanso a ‘Bigote’. De los 20 partidos que disputó en el año, el DT colombiano solo lo sustituyó en cuatro ocasiones . En el resto de los encuentros, Rodríguez completó los 90 minutos, incluso en partidos disputados en la altura de Cusco, Arequipa y Tarma.

Hay tres jugadores que podrían ocupar el lugar de Rodríguez en el partido contra Fluminense en el Maracaná. Por una cuestión de confianza del entrenador y minutos jugados en el año, Jesús Castillo sería la primera opción para reemplazar al uruguayo. Es importante recordar que Rodríguez le ganó el puesto a Castillo a principios de año. Castillo ofrece casi la misma capacidad en marca y distribución. Además, tiene un excelente cambio de juego y suele llegar al área rival. Entre las otras opciones se encuentran Axel Moyano y Aldair Fuentes, aunque son dos jugadores más enfocados en la marca y la destrucción, con menos recursos para la elaboración del juego.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR