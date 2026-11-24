Pese a vencer por 4-1 a Cienciano, Sporting Cristal se quedó con las manos vacías y no le alcanzó para ganar el Torneo Clausura, pues en todo momento dependieron de que Universitario de Deportes pudiera vencer a Sport Huancayo, algo que finalmente no sucedió. En medio de este desenlace, se pudo conocer la lista de futbolistas que terminan contrato en la institución bajopontina y qué pasará con ellos de cara a la próxima temporada. Algunos todavía tienen chances de seguir y vienen negociando su renovación, otros cuentan con un panorama más incierto y también hay una nómina definitiva de quienes no seguirán. El caso más sonado es el de Martín Távara, quien personalmente confirmó que cerró su etapa en el club y tiene todo encaminado para tener su primera experiencia en el extranjero si se concreta su llegada al fútbol africano. En la siguiente galería repasaremos los nombres de estos jugadores y qué pasará con cada uno de ellos.