La polémica no tardó en encenderse. Luego de las declaraciones de Franco Velazco, administrador temporal de Universitario de Deportes, en las que criticó la falta de infraestructura de Sporting Cristal y calificó de “lamentable” el estado del estadio Alberto Gallardo, el club celeste decidió responder públicamente a través de un comunicado. Desde La Florida rechazaron los comentarios del directivo crema y pidieron no generar conflictos innecesarios en medio de un contexto social delicado en el país.

El duelo entre Sporting Cristal y Universitario, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, debía disputarse el pasado miércoles 15 de octubre en el Estadio Nacional. Sin embargo, las autoridades policiales revocaron las garantías por las marchas programadas en Lima, por lo que el encuentro fue reprogramado para el jueves 23 de octubre a las 8:00 p.m. en el mismo escenario.

En diálogo con los medios, Franco Velazco explicó que la Liga 1 justificó la nueva fecha por la falta de un estadio disponible para Cristal. “La razón que nos dio la Liga 1 del por qué no se postergó otro día es porque Cristal no tiene estadio, porque no hay posibilidad de utilizar el Estadio Nacional”, sostuvo. Además, lamentó que un club con tanta historia “no cuente con infraestructura acorde para un partido de tal magnitud”.

Sus palabras generaron inmediata reacción en el cuadro rimense. A través de un comunicado difundido internamente, Sporting Cristal expresó su desacuerdo con las declaraciones del dirigente crema. “De parte del Club Sporting Cristal, lamentamos esas palabras provocadoras y poco constructivas en el marco de la situación que vive el país. Nosotros no vamos a generar conflictos. Somos enemigos de cualquier manifestación de violencia”, indicó una fuente a Depor en la interna del club.

Las críticas de Velazco no se limitaron al tema de la reprogramación. También cuestionó las condiciones del estadio Alberto Gallardo, asegurando que el recinto “está sobre el agua” y que “el sistema deportivo peruano necesita cambios urgentes”. Estas expresiones fueron interpretadas por parte de la hinchada rimense como una falta de respeto hacia la historia y realidad del club bajopontino.

En Universitario, por su parte, el directivo crema reiteró que su club no tuvo responsabilidad alguna en el cambio de fecha. “No es culpa de la ‘U’ que la infraestructura de otros clubes no esté acorde ni preste las condiciones necesarias para albergar un encuentro así”, sostuvo en su intervención ante la prensa.

Franco Velazco fue designado por Sunat como nuevo administrador de Universitario tras la renuncia de Jean Ferrari. (Foto: Universitario de Deportes)

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs. Universitario?

El compromiso entre Sporting Cristal vs. Universitario está programado para el jueves 23 de octubre desde las 8:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 10:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 9:00 p.m.; en México a las 7:00 p.m.; y en España a las 3:00 a.m. del viernes 24.

¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Universitario?

El choque entre Sporting Cristal vs. Universitario se disputará en el Estadio Nacional, con la transmisión de L1 Max para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Best Cable, Claro TV y entre otros, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

