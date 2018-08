Sporting Cristal: se agotaron entradas para el partido ante Sport Rosario en el Gallardo

Tocaba buscar monedas, pedir prestado o vender algunas de tus cosas. No importaba cómo, pero tenías que encontrar el billete para comprar tu entrada. Y es que Sporting Cristal puede campeonar ante Sport Rosario y tu aliento no debía faltar. Este domingo, no.

El Alberto Gallardo estará repleto y lo que se vivirá será alucinante: se agotaron las entradas ‘en una’, las casi 10 mil que se pusieron a la venta. ¡Alucina! Los hinchas celestes ‘arrasaron’ con los boletos y armarán el ‘tonazo’.

¡Ese es Sporting Cristal...! Las populares fueron las primeras en volar. Luego, las de oriente; y finalmente, occidente. En un

partido normal, se ponen a la venta entradas online y en boletería, pero la ocasión hizo que todo cambie: volaron los boletos por la web y ya no alcanzó para ponerlas ‘al palo’ en el estadio.

Sporting Cristal depende de sí mismos para llevarse el Torneo Apertura y a miles de gargantas celestes con ellos. Más motivación, imposible. El Gallardo lucirá hermoso, como hace tiempo no se veía. Será el partido que más espectadores llevará el equipo. Más que nunca, serán la fuerza vencedora.

