El hincha de Sporting Cristal no quedó feliz con el debut en la Liga 1 ante Mannucci. Más allá de que se notó el estilo de Tiago Nunes, el del juego directo y la intensidad, la deuda pasó por la falta de contundencia. ‘SC’ generó hasta ocho ocasiones de gol en el Mansiche, pero no trasladó esa superioridad al marcador, cediendo un empate a los 93′. El 1-1 no opaca que Cristal jugó bien y se nota la mano del nuevo técnico, pero aún hay cosas por pulir, siempre considerando que se trató del debut oficial. Este viernes, los celestes tendrán su primera prueba de fuego del año ante el siempre difícil Melgar, el examen perfecto de cara al debut internacional ante Nacional de Paraguay por la fase 2 de la Copa Libertadores. Giancarlo Granda, narrador de Gol Perú en el empate ante Mannuci, y Soledad Franco, periodista paraguaya, analizan a los ‘cerveceros’.

“Más allá de la competencia local nos preparamos para el torneo internacional y allí cuesta caro un gol así”, afirmó Nunes en Trujillo. No era para menos su enfado. Cristal fue una ‘máquina’ –sobre todo en el primer tiempo–, pero su pecado fue no liquidar el partido, eso sí, vale decir que Manuel Heredia (portero de Mannucci) terminó siendo figura con varias atajadas que ahogaron el grito celeste. En esa misma línea, con el antecedente del martes, donde el Nacional paraguayo eliminó a Sport Huancayo con un tanto a los 98′, sin duda, el “tuvimos que cerrar el juego”, como dijo Rafael Lutiger, se convierte hoy en un problema por resolver en La Florida. El gol del empate llegó por una desatención y pasividad defensiva en el final, principalmente de Martín Távara, a quien pasaron con facilidad en la jugada previa, algo que Nunes no dudó en hacer hincapié. “Tenemos que tener la capacidad de defender mejor en los últimos minutos y aprovechar las oportunidades que tenemos, más aún contra un rival duro” , señaló el DT brasileño que, hay que decirlo, tampoco contó su equipo estelar en Trujillo, debido a que varios salen de lesiones de pretemporada y otros empiezan a encontrase con su mejor versión. “Creo que más allá del resultado, el debut de Sporting Cristal, en líneas generales, fue positivo. Fue bastante superior a Mannucci. Entre las cosas por mejorar creo que cometió muchas faltas cerca del arco de Solís sobre el final, lo cual terminó perjudicando porque a partir de allí llega el gol del empate”, nos comenta Giancarlo Granda, periodista de Gol Perú y narrador del duelo entre celestes y trujillanos. Por otro lado, ante Mannucci, Cristal demostró una gran posesión de balón, pero sin hacer daño por momentos, algo de lo que tanto se le criticó a Roberto Mosquera durante su periodo. Cambio de piezas “Siento bronca por dejar pasar el triunfo”, dijo, por ejemplo, Irven Ávila, el ‘9′ que estuvo peleado con el gol en el Mansiche y, más allá de que fue el artillero de la reciente pretemporada (seis goles) y es actual referente del plantel, los hinchas ya abrieron el debate sobre si tiene que ceder su lugar a Brenner Marlos ante el ‘Dominó’, este último entró en el segundo tiempo en Trujillo y dejó buenas sensaciones. Washington Corozo es otro que también está en los planes para adueñarse del puesto (extremo derecho, en lugar de Hohberg) y muchos se preguntaron por qué no arrancó si jugó los últimos 30 minutos, al igual que el brasileño. La explicación pasa porque ambos recientemente superaron lesiones musculares, debido a la exigente pretemporada, y el comando técnico prefiere llevarlos de a pocos para que lleguen enteros al duelo copero. “A diferencia de la era Mosquera, el Cristal de Nunes nunca queda mal parado. Me gustó mucho Ignácio, es un zaguero sobrio que hace lo que pide la jugada. Fue un buen partido de Jhilmar Lora, Jesús Castillo, Cristal fue mejor en líneas defensivas. Y en ataque lo que muestra esta nueva versión, a diferencia del año pasado, es la llegada de los volantes. Uno decía con Pretell y Castillo tendrá más marca, y si bien lo tiene, también tiene llegada al área rival. Esa es la impronta de Nunes. Creo que Corozo tiene que ser titular. El equipo entusiasma, se ve una idea del entrenador, y eso importa”, agregó Granda. Otro que vuelve ante el ‘Rojinegro’, con relación al equipo de Trujillo, será Nilson Loyola para reforzar el lateral izquierdo, considerando que no arrancó por problemas musculares en el debut y le cedió su lugar a Rafael Lutiger. Jostin Alarcón, uno de los ‘engreídos’ de Nunes en la pretemporada, es otro que tras superar un pequeño desgarro en la pierna derecha irá desde el vamos: tomará el lugar de Leandro Sosa, autor del gol ante Mannucci. Asimismo, la inclusión de Martín Távara en el mediocampo en lugar de Jesús Pretell. Con ello, Nunes quoere darle minutos a su tridente de lujo, junto a Yotún y Castillo. Este sería el 'once' que arranque mañana ante Melgar. Una mirada desde Paraguay Tras eliminar agónicamente a Sport Huancayo en la fase 1 de la Libertadores, en Paraguay ya tienen la mirada puesta sobre Cristal, el próximo rival del Nacional de Asunción, que ganó en las dos primeras fechas ante Guaireña (3-1) y General Caballero (1-0). La 'Academia', como se le conoce, es dirigida desde marzo del año pasado por el mundialista paraguayo Pedro Sarabia y demostró ante el 'Rojo Matador' que tiene como virtudes el juego físico y directo, además de su fortaleza en la vía aérea. De igual forma, en tierras 'guaraníes' saben que 'SC' será bastante complicado por tratarse de uno de los más grandes del Perú, así lo considera Soledad Franco, periodista de Tigo Sports. "Cristal es uno de los grandes de Perú. Hasta donde tenemos conocimiento hay un seno renovado con el brasileño Tiago Nunes. También se sabe que hasta su visita a Asunción solo habrán jugado dos partidos en el torneo local. Sin embargo, estoy segura que el entrenador Pedro Sarabia tendrá ya analizado a su próximo rival. Irven Ávila es uno de los referentes, es lo que más se conoce actualmente del equipo celeste", nos dijo. 