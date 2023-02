Desde el pitazo inicial, los ‘grones’ tomaron el protagonismo del partido, mientras las tribunas eran una auténtica ‘caldera’. Al borde de la cancha, y como todo el juego, Guillermo Salas no dejaba de dar indicaciones, siempre enérgico y de pie. Ya faltaba poco para que ‘Chicho’ se meta a la cancha, como cuando desbordaba en su época de jugador como lateral derecho ‘íntimo’. Las primeras órdenes, por tenerlo cerca, eran siempre para su tocayo de posición, Gino Peruzzi, quien las cumplió y terminó siendo una de las figuras. El argentino va y viene, es incansable.

Andrés Andrade fue una de las figuras del equipo 'grone'. (Foto: Leonardo Fernández)

En cuanto al desarrollo del juego, Pablo Lavandeira y Gabriel Costa fueron los que marcaron la pauta, sobre todo en la primera media hora de juego. No obstante, Andrés Andrade, con los minutos para mostrarse desde el inicio y claramente ganándole la ‘pulseada’ en los últimos días al –en el papel– titular Jairo Concha, demostró su jerarquía hasta los 68′ que tuvo acción: tiene velocidad, control de balón y, lo más resaltante, su precisión con la pierna derecha. Es alguien que habla bastante, que ordena, casi siempre tuvo comunicación con el capitán Josepmir Ballón, por ejemplo.

En los pies de Bryan Reyna, apenas a los nueve minutos, llegó la primera clara para los ‘íntimos’: fue un remate desde fuera del área, que fue muy bien controlado por el portero uruguayo Álvaro Villete, que más allá de los dos goles recibidos, demostró bastante personalidad. Los de Salas seguían manejando el encuentro, mientras Franco Saravia era espectador privilegiado, hasta que Lavandeira dijo presente con otro durísimo remate (14′). Villete, otra vez, salvador. Guillermo Sanguinetti, nuevo técnico rosado y quien dirigió a Alianza entre enero del 2014 y mayo del 2015, se volvía loco al borde del campo. Saltaba, hacía aspavientos, pues sus pupilos solo veían pasar el balón.

No obstante, los rosados pusieron un poco de suspenso luego de que el ecuatoriano Edinson Mera tuvo una clarísima con un remate de cabeza a los 20 minutos tras centro por izquierda de Jesús Chávez. El ‘uff’ no faltó en las tribunas. Iba a ser un baldazo de agua fría para Matute, que vivía una fiesta en ese momento. Cuando la paciencia empezaba a terminarse, y las tribunas ya exigían el gol, apareció el indicado, sí, el que tenía que hacerlo: Hernán Barcos, hasta ese momento peleado con el balón y controlado por los zagueros rosados (Christian Ramos y Oliver Benítez), recibió un pase filtrado de Costa y la mandó a guardar (33′), su primer grito de este 2023. El artillero del bicampeonato en 2021 y 2022, con 10 y 18 tantos, respectivamente, estrenó el festejo del ‘Pirata’.

Hernán Barcos anotó el primer gol del año para Alianza Lima. (Foto: Leonardo Fernández)

Para el segundo tiempo, Alianza replanteó la defensa con la entrada de Pablo Míguez y la salida del juvenil Joao Montoya, que venía cumpliendo con creces, cubriendo espacios y llegando oportuno a los cruces. Tuvo una, por ejemplo, contra el delantero rosado Fabrizio Roca, que hizo que se ganara las palmas del respetable. Salas explicó luego que lo sacó por una molestia muscular y “no quería exponerlo en un partido duro”. Porque sí. Boys fue siempre con intensidad a todas las divididas, sobre todo el dueto de la volante de ‘Chengue’ Morales y Jesús Barco, este último vio la amarilla a los 60′ por una durísima entrada sobre Costa. Igual, la ‘Cotorra’, con su experiencia, redobló la seguridad en la zaga ‘grone’, que tuvo a Santiago García como la gran figura.

El arranque del segundo tiempo no deparó grandes cambios. Dominio de Alianza que no tenía cerrado el partido y un Boys tímido que solo apelaba al contragolpe. Christian Ramos, pifiado por las tribunas por su reciente paso ‘grone’, tenía bastantes complicaciones con la velocidad de Reyna, pero siempre fue el líder en su ‘once’. Siempre alzando la voz para las protestas y arengando a sus compañeros. El partido había caído en un trámite, no pasaba mucho. Hasta que al minuto 68, Salas echó mano de Jairo Concha, Franco Zanelatto y Pablo Sabbag, tres cambios simultáneos con el fin de buscar revulsivos, siendo este último el que estuvo tocado por una estrella divina.

Sabbag entró por Barcos, quien le dio un abrazo y le dijo unas palabras, lo más seguro que fueron de aliento, algo que motivó al reciente llegado de La Equidad de la liga colombiana. La primera pelota que tocó fue en una jugada de asociación y la segunda, de gol . Sí, con menos de un minuto en cancha, marcó su primer tanto con Alianza (68′). Fue uno de los más fáciles de su carrera, en la línea del arco tras un rebote que dejó Villete luego de un remate de Bryan Reyna. Su grito fue desaforado frente a la tribuna de occidente, quizá con la bronca que significó perderse varias semanas de entrenamiento en su reciente llegada por una infortuna lesión en el codo derecho.

Sabbag anotó 15 tantos en la última temporada con La Equidad de Colombia. (Foto: Leonardo Fernández)

El “Sabbag, Sabbag, Sabbag…”, por primera vez, bajó de las tribunas de Matute. El colombiano, más allá del gol, mostró sus credenciales: movedizo, buen juego aéreo, luchador y cuando sale del área también juega. Queda claro que cuando Barcos no esté disponible, Sabbag puede ocupar con solvencia la zona del ‘9′ y el hincha no tendrá que preocuparse. Será una bonita competencia. “Sabbag se encontró con el gol en la primera ocasión que tuvo. Con apenas 25 minutos jugados es lo más difícil para un delantero. Y él lo logró. Va a conocer cada vez más a sus compañeros”, dijo ‘Chicho’ sobre su nuevo ‘9′.

Boys respondió con timidez, principalmente con sus ecuatorianos Mero y el ingresado Walberto Caicedo, pero no había mayor peligro. Salvo un cabezazo sobre los 85′ que Franco Saravia atajó con solvencia. El joven arquero que recibió la confianza de Salas en el debut, teniendo apto al titular Ángelo Campos, sigue cosechando excelentes registros desde su debut el año pasado: fue su partido 11 con Alianza, donde ganó en ocho ocasiones y siete veces dejó su arco en cero. Le anotaron cinco tantos.

“Nos pegaron en el momento justo en el primer tiempo. En el segundo se dieron las mismas circunstancias. Intentamos hacer cambios para tener controlado al rival”, así explicó Sanguinetti la derrota de Boys, que más allá de sus problemas administrativos y económicos, salió con la cabeza en alto de Matute. Tras el pitazo final, el hincha ‘grone’ se fue contento. En la cancha, Salas se dedicó a saludar o tocarle la cabeza a cada uno de sus muchachos por el buen trabajo. Los ‘íntimos’ ya sumaron sus primeros 90′ oficiales del 2023, y el triunfo motiva de cara al clásico del sábado ante Universitario. “Desde ya empezamos a pensar en nuestro clásico rival, va ser un partido difícil”, finalizó ‘Chicho’. Alianza ya puso ‘primera’ en esta Liga 1.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR