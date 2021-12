Sporting Cristal trabaja para tener un plantel competitivo, de cara a los retos que les depara la próxima temporada, como es pelear por alzar nuevamente el título nacional y la competencia que hallarán en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Alejandro Hohberg tiene claro ello, tal y como lo escribió en su carta a los hinchas.

A través de su cuenta de Instagram, el atacante rimense dejó unas palabras de reflexión sobre la temporada que culminó y lo que significó para él que nuevamente le sea esquivo el título nacional. “Cuando se entrega todo, duele y mucho después de un gran año no poder terminar festejando”, arranca su carta.

Y es que, pese a la campaña regular que se tuvo este año, el equipo estuvo muy cerca de alzar la copa, a lo que el jugador indicó que “no solo el fútbol, así como la vida, es de golpes y caídas”. “Lo dimos todo y no alcanzó, nos fuimos con la frente en alto por sentirnos identificados por una forma de jugar y con la tristeza de no poder darle a la gente que siempre confió en nosotros, una alegría”, sostuvo.

Alejandro Hohberg y su reflexión sobre el término de la temporada 2021. (Foto: Instagram)

Sobre la final en la que, una vez más, Hohberg no pudo coronarse campeón, indicó que “en lo personal, una vez más se me hizo esquivo algo por lo que tanto trabajo y anhelo, pero el que realmente me conoce sabe cuántas veces me caí y me levanté, cuantas veces me tocó quedar por el camino”.

Pese a ello, mantiene la fe intacta y afirmó que seguirá trabajando para conseguir el título nacional: “Vivimos de lucha y perseverancia, de eso se trata y esta no va a ser la excepción. El año que viene, lo volveremos a intentar equipo”, finalizó su misiva, la misma que desencadenó cientos de reacciones.

La pretemporada en La Florida empezará el 20 de diciembre de forma virtual y luego arrancarán los entrenamientos presenciales a partir del 27. El otro año, el equipo no solo buscará pelear por el título nuevamente, también deberá competir en la fase de grupos de la Copa Libertadores, por lo que es solo cuestión de tiempo para definir su plantel.





