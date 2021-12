Alexander Callens peleará la final de la Major League Soccer este sábado contra Portland Timbers, luego de que New York City FC ganara la final contra Philadelphia. La alegría del defensa se ha podido apreciar en más de una publicación en sus redes sociales, especialmente, por lo que significó esta campaña para el peruano.

Con frases como “Campeones de la Conferencia Este”, así como emojis de copas, el zaguero de la Selección Peruana compartió imágenes y videos de cómo se vivió en el campo y en camerinos la clasificación a la final de la MLS, junto a sus compañeros.

Incluso, se puede apreciar un video, que quedó grabado de la transmisión en vivo que realizó, donde se le aprecia saltando con todos los demás jugadores del club neoyorquino y con la camiseta que confeccionaron por si ganaban, con la palabra “Champions”.

Alexander Callens y sus mensajes tras clasificar a la final de la MLS. (Foto: Instagram)

Este triunfo significó mucho para Callens, en parte porque le dio tranquilidad saber que, pese al autogol que marcó 63 minutos del partido, el equipo pudo voltear el marcador, con goles de Maximiliano Morales (65′) y Talles Magno (88′). El DT supo que se trató de un error poco común en el peruano, por lo que prefirió que continúe en el juego y acertó.

El duelo anterior, por el pase a la final de la Conferencia Este, el zaguero fue el encargado de marcar el último penal, que determinó el pase al choque contra Philadelphia. Tal fue la repercusión de peruano, que la cuenta oficial de la MLS le dedicó un post donde fue caricaturizado tras la clasificación.

Callens ha logrado ganarse el puesto de titular indiscutible en 28 cotejos de esta temporada con el NY City, por lo que el DT no dudó para que sea él quien selle aquella tanda de penales, hecho que causó sorpresa al propio defensa. “Hasta a mí me sorprendió que los entrenadores me pongan como último [en la última definición por penales]. Durante la semana practicamos y tenía la confianza”, dijo a Movistar Deportes.





