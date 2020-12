Sporting Cristal tuvo una de sus mejores campañas de los últimos años, luego de remontar de los últimos lugares de la tabla de posiciones a coronarse como campeones de la Liga 1. Es innegable atribuirle ello al trabajo que tuvo Roberto Mosquera con sus jugadores, especialmente, con aquellos que necesitaban un empujón para repotenciarse de cara al presente como al futuro.

Así lo consideró el estratega nacional con Christopher Olivares que, pese a su talento y buen manejo del balón, no estaba generando los resultados esperados en el campo de juego por parte del técnico, como de la directiva celeste que apostó por él tras su breve paso por el fútbol de Portugal. “Le dije ‘las cosas tienen que cambiar. No puedes ser tan conforme con la situación que estás’”, confesó Mosquera a GOLPERU.

Además, el entrenador le hizo hincapié en el rol que cumplía en el equipo, por lo que era preciso que ‘pise tierra’ para seguir avanzando. “‘Te han hecho un contrato como si hubieses hecho 20 goles. No estás con la ambición que yo necesito porque han detenido tu crecimiento. Te dijeron ya llegaste, pero tú no has llegado a ningún lado’”, reveló el estratega, que renovó contrato hasta el 2022.

Christopher Olivares ha disputado 27 partidos con Sporting Cristal, 14 de ellos como titular, llegando a sumar 1,270 minutos en campo. Además, también marcó ocho tantos esta temporada, incluyendo un gol contra Ayacucho FC para sellar el pase de los rimenses a la final de la Liga 1.

Los celestes se acercan a Universitario y Alianza Lima

Por otro lado, el pasado domingo, Sporting Cristal llegó a un total de 20 campeonatos en el fútbol peruano. Los cerveceros se colocaron a tres de Alianza Lima (23) y a seis de Universitario de Deportes (26), que lleva siete años sin coronarse.

Asimismo, el elenco de La Florida logró ganar su quinto título en los últimos nueve años: 2012, 2014, 2016, 2018 y 2020. El único jugador que estuvo presente en todos los campeonatos ha sido Jorge Cazulo. Continúa la fiesta en el Rímac.





