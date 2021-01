Luego de salir campeón de la Liga 1 la temporada pasada, Sporting Cristal aseguró un cupo en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores. Las expectativas de la hinchada celeste es alta, debido a la buena campaña que realizó el equipo de Roberto Mosquera en el 2020.

En conversación con Radio Ovación el exjugador Horacio Baldessari se refirió a los refuerzos que van llegando a La Florida y aseguró que el cuadro bajopontino se está preparando de buena manera para afrontar el campeonato internacional.

“Por primera vez estoy convencido de que se está armando un equipo para la competencia internacional. Es lindo dar la vuelta en tu país, pero quiero volver un Cristal que internacionalmente se ponga a la par de cualquiera. Roberto Mosquera está armando un buen plantel, el tema está que ese temor escénico se pierda”, declaró la ‘Pepa’ en Radio Ovación.

Cabe precisar que hasta la fecha Sporting Cristal ha fichado a cinco jugadores: Irven Ávila, Alejandro González, Alejandro Hohberg, Percy Prado y Alejandro Duarte. Sin embargo, el estratega continúa en la búsqueda de los jugadores que le hacen falta para completar el plantel.

‘La Pepa’ Baldessari le responde a Comizzo: “La historia se la han contado al revés, primero le digo que se entere bien”

Ángel Comizzo sorprendió este miércoles al tildar de ‘chico’ a Sporting Cristal, explicando que no está a la altura de Universitario de Deportes y Alianza Lima. Sus declaraciones a GOLPERU generaron más de una reacción entre los hinchas celestes, y entre ellas, la que más llamó la atención fue la de Horacio ‘Pepa’ Bladessari, exjugador de la institución bajopontina.

El argentino se mostró indignado con las palabras del técnico crema y no se guardó nada, respondiendo fuerte y señalando que estaba completamente equivocado, por lo que debería más sus palabras a la dar de dar entrevistas.

“La historia se la han contado al revés al boludo. Que no me venga a decir que lo mío es chico porque se fue a la ******. Cristal es el campeón. Comizzo está ******* fuera del *****, creo que está equivocado”, dijo la ‘Pepa’ en conversación con El Campeonísimo de PBO.

“Se metió con algo que quiero mucho y no se lo voy a permitir. Primero le digo que se entere bien de lo que significa Cristal para luego dar una opinión. Está tirando una granada porque ignorante no es. Si a fin de año le rompieron el ****, yo no tengo la culpa”, agregó el exdelantero.





