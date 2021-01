No se retracta de su decisión. Gustavo Dulanto dio la sorpresa en el 2019, cuando se anunció su fichaje al Boavista de Portugal. Sin embargo, a temporada y media de su llegada, el zaguero peruano optó por retirarse del equipo, así lo dio a conocer.

“Yo pedí la rescisión de mi contrato con el club en Portugal”, sostuvo el defensa a GOLPERU. Si bien no fue más largo su paso por el ‘Viejo Continente’, admitió que “estoy tranquilo por lo que hice en Europa. Estoy muy agradecido con los clubes que se han interesado por contar conmigo”.

Pese a que actualmente se encuentra sin equipo, el jugador a manifestado que ya tuvo conversaciones con un equipo peruano. “Hace 10 días tuve un acercamiento con Universitario de Deportes”, sostuvo Dulanto, quien también dio a conocer su interés de ser parte de la Selección Peruana.

“Me encantaría estar en la selección. He representado el país en divisiones menores y no hay mejor sensación que eso. Trabajaré muchísimo para conseguirlo”, indicó en plena entrevista. Para ello, espera concretar pronto un fichaje. Eso sí, tiene claro que le gustaría regresar a jugar en la Liga 1.

“He mejorado mucho en mi capacidad física. Regresé por mi familia y mi tranquilidad”, admitió el jugador a la cadena televisiva. Además, dio sus apreciaciones sobre la final que tuvo Universitario y Sporting Cristal.

En tal sentido, precisó que “para un futbolista, lo peor que le puede pasar es dejar de competir. Creo que lo que le afectó a Universitario fue la para y ahí Sporting Cristal sacó provecho”. No obstante, dijo que espera “que Universitario pueda levantar su título 27 esta temporada. Los jugadores que han llegado van a ser de mucha utilidad”.





