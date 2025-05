Sporting Cristal no está atravesando por su mejor momento deportivo y eso ha provocado una desconexión total con los hinchas, sobre todo porque estos están disconformes con la labor de la directiva encabezada por Joel Raffo, presidente del club. A pesar de la tregua que hubo hace unos días, volvieron a hacerse sentir durante la madrugada de este sábado.

Como se recuerda, si bien los hinchas dejaron de ir al estadio en multitud, el último martes se olvidaron de las diferencias con la directiva y llenaron el Nacional para el encuentro frente a Cerro Porteño, donde Sporting Cristal tenía la posiblidad de dar un paso importante en su lucha por meterse a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Sin embargo, el conjunto dirigido por Paulo Autuori cayó por 1-0 y fue eliminado del máximo torneo de clubes de nuestro continente, quedándose solo con una mínima opción de meterse a los play-offs de la Copa Sudamericana. Eso sí, para que esto suceda, los rimenses no dependen de sí mismos y, además de no perder ante Palmeiras en Brasil, necesitan que Bolívar no le gane a Cerro Porteño en La Paz.

El mensaje de los barristas de Sporting Cristal a los directivos del club. (Foto: El Point Celeste)

En medio de todo este descontento por lo sucedido hace unos días en la Copa Libertadores, un grupo de barristas dejó un mensaje a los altos mandos de Sporting Cristal, colgando unas pancartas en los exteriores del Estadio Alberto Gallardo. Según lo que se pudo ver en la fotografía compartidas por El Point Celeste, uno de los carteles dice: “Vendan el club”.

Si bien Cristal no se ha pronunciado al respecto, todo esto se da a pocas horas del partido frente a ADT, a disputarse hoy desde las 3:30 p.m. El clima está caldeado y claramente los barristas continuarán con lo suyo antes, durante y después de este encuentro, pero en los exteriores del Alberto Gallardo, pues este no recibirá público por hoy debido a una sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF).

Un tema no menor es que estos mensajes contra los dirigentes bajopontinos, se da días después del atentado que sufrió el club en las instalaciones del Complejo Deportivo de La Florida. Como se recuerda, el pasado jueves cayó una bengala en dicho lugar mientras los futbolistas estaban entrando. Horas después el club comunicó que nadie corrió peligro, pero sí tomaron cartas en el asunto denunciando el hecho en la municipalidad de la zona.

Joel Raffo es presidente de Sporting Cristal desde 2019. (Foto: Sporting Cristal)

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. ADT?

El duelo entre Sporting Cristal vs. ADT está programado para este sábado 17 de mayo a las 3:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 5:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 4:30 p.m.; en México a las 2:30 p.m.; y en España a las 10:30 p.m.

¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. ADT?

El partido entre Sporting Cristal vs. ADT se disputará en el Estadio Alberto Gallardo, con la transmisión exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Fanatiz, DGO y Zapping. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR