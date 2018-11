Chemo Del Solar está de cumpleaños y recibió el saludo de Sporting Cristal , club al que dirigió las temporadas 2005-2006 y en 2017. El DT cumple 51 años, dos días después de confesar que le hubiese encantado vestir la celeste.

"¡Salud Chemo! Hoy celebramos el cumpleaños de nuestro ex DT, José "Chemo" del Solar. Campeón en el 2005 con el club", publicó Sporting Cristal en sus redes sociales con una foto del hoy entrenador de César Vallejo.

El lunes por la noche, en una conversación con Fox Sports Perú, el exjugador de Universitario de Deportes dijo que le hubiese encantado jugar en Sporting Cristal y que recibió la propuesta en 2002.

"Voy a decir algo que seguramente va a generar polémica, después de todo lo que he vivido, ahora me atrevo a decir que me hubiese encantado jugar en Sporting Cristal. Lo digo de verdad porque es un club ejemplar", dijo.

Chemo Del Solar contó que en el año 2002, cuando tomó la decisión de retirarse del fútbol profesional, Jaime Noriega, quien era presidente de los celestes, le propuso ir a jugar a Sporting Cristal. Pero, según reveló, la rechazó porque pesó su pasado crema.



El DT de César Vallejo podría volver a dirigir en Primera División. Este domingo, su equipo jugará la segunda final de la Segunda División ante Carlos A. Mannucci. El duelo se desarrollará a las 3 de la tarde en el Estadio Municipal de Casa Grande.

