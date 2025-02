Malas noticias en La Florida. Sporting Cristal presentará la baja de Christofer Gonzáles de cara al duelo ante Sport Boys, a disputarse este domingo 16 de febrero a partir de las 11:00 a.m. en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 2 de la Liga 1 Te Apuesto 2025. El volante rimense no podrá disputarlo, debido a que se le recrudeció una lesión y no estará dentro de los convocados.

Según informó el periodista Gustavo Peralta, el volante nacional no se encuentra en óptimas condiciones para el duelo ante los ‘rosados’ y será reservado: “Christofer Gonzales será baja en Sporting Cristal para el partido ante Sport Boys. A “Canchita” le recrudeció la lesión en una de las últimas jugadas en el cotejo en Huánuco. Su recuperación será de una semana”, indicó el periodista.

Como se recuerda, Christofer Gonzáles ingresó en el minuto 57 del duelo ante Alianza Universidad en Huánuco, que culminó empate por 2-2 en el Heraclio Tapia. Los goles en aquel encuentro los anotaron Marcos Lliuya y Yorleys Mena para los locales y de Santiago Gonzáles y Martín Cauteruccio para los ‘rimenses’. En caso logre recuperarse en una semana, el volante nacional estaría apto para el encuentro ante Sport Huancayo en Huancayo por la fecha 3 de la Liga 1 Te Apuesto 2025.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Sporting Cristal volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Sport Boys por la segunda jornada del Torneo Apertura. Dicho encuentro está programado para el domingo 16 de febrero desde las 11:00 a.m. y se disputará en el Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping TV y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.





TE PUEDE INTERESAR