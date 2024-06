Tras perder el Torneo Apertura ante Universitario de Deportes -y por solo un gol de diferencia-, el presidente de Sporting Cristal, Joel Raffo, anunció la salida del técnico Enderson Moreira. El no ganar el primer campeonato del año en la Liga 1 y la eliminación prematura en la Copa Libertadores frente a Always Ready hicieron que desde la directiva celeste tomen la decisión de cortar el proceso del estratega brasileño. En medio de todo ese panorama, el argentino Guillermo Farré -ex Belgrano de Córdoba- fue anunciado como el nuevo DT del equipo rimense para luchar por el Torneo Clausura.

Guillermo Farré, de 43 años, tuvo un destacado paso por Belgrano de Córdoba como futbolista y también dirigió al ‘Pirata’, con el que consiguió el ascenso a Primera División en 2022. Para conocer más sobre el entrenador argentino, Depor conversó con dos periodistas especializados en cubrir al equipo cordobés, quienes brindaron un panorama más claro sobre el trabajo que podría hacer el nuevo estratega del conjunto cervecero en nuestro país.

Su experiencia en Belgrano, estilo de juego y sistemas

Según el periodista Santiago Nihoul, de ‘Hablemos de Belgrano’, Guillemo Farré dejó una marca significativa en el club de Córdoba, cuando lideró al equipo hacia el título de la Primera B Nacional (Segunda División) y al ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. “Ha sido un técnico muy bueno para Belgrano, viendo todo lo que ha hecho en el club desde el 2022, siendo el mejor equipo del torneo y uno de los mejores de los últimos años″, dijo.

“Tuvo un gran paso por Belgrano, no solo por haberle dejado un título, que hace mucho tiempo no tenía, sino que también que al año siguiente, cuando ascendió, lo clasificó a Copa Sudamericana después de ocho años” comentó el periodista argentino, quien también dio alcances sobre el estilo de juego del entrenador y que el ‘Pirata’ mantiene actualmente gracias a su trabajo. “Le brindó muchas caracteriticas, que es el dinamismo, la entrega y la fuerza física que siempre planteó en cada uno de sus equipos”, señaló.

Guillermo Farré es el nuevo técnico de Sporting Cristal. (Foto: Getty Images)

Sobre los sistemas que utiliza, contó que “en esta última etapa de Belgrano formaba con un 4-1-4-1 o con un 4-2-3-1, planteaba los equipos de una manera aguerrida, combativa, donde ejercía una gran presión ante la salida del rival. Era un equipo muy físico y una de las caracterícas de Farré es que estudia al equipo rival y eso se notaba en cada uno de los partidos. Puede jugar con doble 5 o con un solo volante central. Además, en sus equipos juega mucho por las bandas, para luego tirar centros o hacer paredes por ambos lados”, indicó.

Santiago Nihoul aseguró también que Guillermo Farré es un técnico que apuesta por los futbolistas jóvenes, lo que habría sido importante para su llegada al Rímac. “Siempre se ha enfocado en las divisiones inferiores. Belgrano también se nutre principalmente de la reserva. Ha promovido muchos jugadores y que hoy en día son titulares indiscutidos en el equipo. Con ese dato de Sporting Cristal que está conformado por un 70 % de jugadores en casa, es más o menos lo mismo de lo que sucede en Belgrano de Córdoba”, precisó.

“Gracias a esa proyección de haber promovido jugadores de la reserva, Belgrano ha conseguido vender a varios jugadores al exterior por un buen dinero y eso tiene que ver con la visión de Farré y su comando técnico”, añadió.

Sporting Cristal anunció a Guillermo Farré hasta diciembre del 2025. (Foto: Sporting Cristal)

Salida de Belgrano, la altura y su trabajo con el grupo

Depor también se contactó con el periodista Tomás Petracca, quien dio detalles sobre la salida de Guillermo Farré del ‘Pirata’. “Se va de Belgrano el 13 de marzo de este año producto de los malos resultados. Esto ya venía de noviembre del año pasado, ya que desde ese mes hasta su salida cosechó solo dos triunfos en 17 partidos. Y en este 2024 solo sumó una victoria”, relató.

Recordemos que el presidente de Sporting Cristal, Joel Raffo, aseguró en una entrevista que buscaban un perfil de técnico con experiencia en altura, sin embargo, el nuevo entrenador rimense tiene nula experiencia en estas condiciones. “No tuvo experiencia en altura, pero creo que puede afrontarlo. Va a depender 100 % del rival que les toque. Farré no tiene un estilo de juego definido, hace planteamientos de acuerdo al rival. En Belgrano dependía siempre del ‘9′ y era puro pelotazo, centros al área y que el delantero se las arregle”, expresó.

“Va a depender del plantel que tenga Sporting Cristal y la mayoría de sus partidos lo ganó por la jerarquía de sus jugadores. Más allá de que no sea muy bueno tácticamente, es muy motivador”, agregó el panelista de ‘Hablemos de Belgrano’.

Por otro lado, los celestes han tenido en el último tiempo algunos altercados en su equipo, como en 2023 cuando se hizo público el enfrentamiento entre Tiago Nunes y Yoshimar Yotún, y ahora esta temporada con la pelea entre Enderson Moreira y Martín Távara, que desencadenó la salida del brasileño. Ante esto, el periodista aseguró que Guillermo Farré “no ha tenido problemas internos en el plantel. Es un tipo motivador, fue así siempre como jugador y tuvo ese carácter de capitán”, finalizó.





