Lo que debía ser un viaje regular de la Selección Peruana rumbo a Estados Unidos para disputar el último amistoso antes de la Copa América, terminó siendo un camino tortuoso para Jorge Fossati. Un trayecto de 10 horas en los que debe haber pensando en el caso de Renato Tapia. El ‘Cabezón’ decidió no subirse al avión al no tener la certeza de que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) iba a cubrir su seguro ante una eventual lesión, una póliza necesaria al estar a días de ser jugador libre (el 30 de junio acaba su contrato con Celta). El volante expuso sus razones; Agustín Lozano contestó y el DT se vio obligado a manifestarse con una decisión radical: no contar con él para el torneo.

Cuando uno imaginaba que las aguas se calmarían en las siguientes horas y que se podría llegar a un acuerdo para que Tapia consiga el seguro y viaje de inmediato a Estados Unidos, Fossati mencionó: “Hablé con Renato, el domingo por la noche, y le expuse mis argumentos para que viajara, pero creo que no fueron suficientes. No estará en esta Copa América. Me consta que la Federación ha seguido haciendo esfuerzos necesarios, pero lo preveíamos. Me parecía muy viable esa posibilidad, pero bueno, no le pareció a Renato. Cada uno tiene la posibilidad de decidir por su vida, pero mientras no afecte el grupo”.

A raíz de esta problemática y el complicado desenlace que afecta a la interna de la ‘sele’, y los planes de un posible once titular que ya bosquejaba Fossati para la Copa América, Depor conversó con tres periodistas para que grafiquen cuánto pierde la ‘Bicolor’ ante la baja de Renato Tapia y cómo fue el manejo de este caso por parte de la Federación Peruana de Fútbol.

Voces sobre el caso Tapia

La ausencia de Renato Tapia para esta Copa América sin duda es una baja importantísima para la selección. Era el volante tapón en la pizarra de Fossati y venía en buena forma con una aceptable actuación frente a Paraguay. “Golpea toda la atmósfera de la selección. Golpea el ambiente, al técnico, a los jugadores, la incomodidad es general”, comenzó diciendo Eddie Fleischmann (periodista de Willax Televisión). Misma postura tiene Fernando Egúsquiza con el agregado que con la baja del ‘Cabezón’, la ‘sele’ se queda sin su capitán, ya que el uruguayo no suele darle la cinta a los arqueros, en este caso a Pedro Gallese.

“Golpea muchísimo su ausencia. De todas maneras iba a ser el capitán. Fossati no suele tener arqueros capitanes, él iba a ser el capitán y es una ausencia que golpea mucho a la selección”, acotó el periodista de Latina. Por su parte, para Carlos Univazo, la ausencia del aún jugador del Celta complica la pizarra del DT, dado que no cuenta con muchas alternativas; solo Wilder Cartagena y Jesús Castillo pueden cumplir esas funciones, pero no con el mismo nivel de Renato.

“En lo futbolístico, sí se siente [su ausencia]... más aún que no está Aquino, la diferencia entre Tapia y Aquino es menor que la que existe entre Tapia y Cartagena, que es bastante grande y eso lo tiene claro Fossati. Si la cosa era complicada con Tapia, sin él es mucho más, porque es un jugador importante en la selección”, dijo el destacado periodista y panelista de ‘A Presión’.

Además, los tres periodistas concuerdan que la FPF manejó mal la situación al no prever el escenario. “Agustín Lozano se comprometió a resolver algo ante el jugador, el técnico y Franco Navarro, y no cumplió”, apuntó Fleischmann. En tanto, Egúsquiza Peralta, señala que la credibilidad del titular de la máxima institución del fútbol peruano queda muy disminuida por faltar a su palabra frente al jugador.

“Hay un enorme responsabilidad en Agustín Lozano y en el manejo que ha tenido la FPF, este tema se debió manejar de mejor manera. Se sabía en las circunstancias que llegaba Tapia, incluso hubo una promesa de por medio, la cual no se ha cumplido, eso puede marcar mucho en el futuro de la selección en cuanto a la credibilidad del presidente. Esto afecta mucho la imagen que tiene como gestor, no tuvo la credibilidad suficiente frente a un jugador referente como Tapia y se terminó dando esta situación, que para todos es vergonzosa”, enfatizó Fernando Egúsquiza.

Para Carlos Univazo, no cabe duda que la FPF manejó mal el tema, pero señaló que este caso puede sentar un precedente para evitar que se repitan historias similares en el futuro. Y es que el riesgo de convocar a jugadores libres o potencialmente libres es alto en materia de hacerse cargo con sus pólizas. De acuerdo a América Deportes, Tapia rechazó en principio un seguro por “no colmar sus expectativas”.

“Se manejó mal, pero lo que FPF puede implementar de aquí en adelante es un principio ‘jugador sin club no puede ser convocado’, algo ilógico en otros lados, pero que en Perú se suele dar. Pasó con Yotún, ahora con Cueva y Tapia. La concesión que hicieron con Yotún, que no era tan caro como la que está pidiendo Tapia, fue el precedente para lo que está pidiendo Tapia, no solo incluye tratamiento físico, también meses de sueldo, ese seguro es carísimo. Entiendo que la FPF debe tener la plata para hacerlo, pero dirán ‘si aceptamos esto, más adelante habrá jugadores que querrán pedir lo mismo’. Se debe evitar convocar a jugadores sin club, desde ahi estuvo mal manejado”, afirmó Univazo.

Sobre la decisión de Fossati de no contar para esta Copa América con Renato Tapia, Eddie Fleischman catalogó este episodio como uno más dentro del nefasto historial que tiene el balompié nacional. “Ha puesto en evidencia toda la incompetencia, toda la mediocridad y la seria crisis de valores por la que atraviesa todo el fútbol peruano. Tiene una infección generalizada, está con septicemia y este ha sido un nuevo síntoma”, dijo el reconocido comunicador de Willax TV.

Mientras que Carlos Univazo se mostró sorprendido por la tajante decisión del uruguayo, que podría servir para poner mano dura dentro del grupo. “Lo de Fossati es un golpe de autoridad que causa sorpresa, porque parecía que los jugadores ya le estaban diciendo quiénes deberían ser convocados, parecía ser un entrenador casi sin voluntad propia, pero este es un golpe de autoridad que podría ser bueno en la medida que saque buenos resultados, sino, le va a pasar lo que le pasó a ‘Chemo’. Yo veo a Fossati con poca paciencia, ha impuesto una posición de principios, Tapia puede tener la razón en la defensa de sus derechos, pero no le puede malograr el trabajo al técnico. Esto se pudo evitar, incluso él pudo haberlo dicho desde España, contar sobre el seguro especial que necesita, pero creo que él planteó el problema acá y, como dijo Fossati, era un problema totalmente fácil de resolver, ya estaba encaminado. Tapia se apresuró mucho antes de la fecha límite y creo que Fossati perdió la paciencia y lo mandó a volar”, comentó.

En esa misma línea, Fernando Egúsquiza le dio la razón a Fossati al mantener una postura firme, basado en sus lineamientos. “Así como Tapia tiene todo el derecho al no ir, porque vela por sus intereses, Fossati está en la obligación de velar por los intereses del grupo. La ausencia de Renato implica algunos días sin entrenamiento y eso altera el plan. Definitivamente, la decisión de Fossati es respetable, que ya no lo considere para la Copa América es válido, también crea un precedente de que cada quien no puede hacer lo que se da la gana. Él [Renato] asumía esta decisión de perderse la Copa y Fossati está en su derecho de decidir no incluirlo porque altera el plan de trabajo”, finalizó.





