Uno de los eventos que más esperan por la gente de Sporting Cristal de cara a la temporada 2023, es la Tarde Celeste, la cual con el paso de los días mantuvo ansiosos a todos los hinchas celestes: hasta la fecha no había ningún tipo de información oficial, pero este miércoles 4 de enero todo el panorama cambió y se confirmó la fecha y rival para la presentación oficial del plantel rimense.

En plena conferencia de prensa por la presentación oficial de Ignácio da Silva, zaguero brasileño con amplio recorrido en el fútbol de su país y último refuerzo de la ‘SC’, a pedido del nuevo entrenador Tiago Nunes, Joel Raffo, presidente del club, brindó información del evento.

Lo que sí, por ahora, no se ha confirmado cuánto costarán las entradas, pero se reveló que el rival será Deportes Tolima, que ha sido campeón de la Liga BetPlay de Colombia en más de una ocasión y es el actual equipo del peruano Raziel García.

“Aprovecho la pregunta para hacer un anuncio con mucha expectativa de que la presentación del equipo para esta temporada, la haremos el domingo 15 de enero frente a Tolima de Colombia. Ya es confirmado, estaremos dando la información relacionada en las próximas horas”, declaró el directivo ‘celeste’ en conferencia de prensa.

“Hemos esperado esto por mucho tiempo, estamos poniendo todos los esfuerzos para realizar un espectáculo que trascienda al partido de fútbol y poder vivir una tarde inolvidable para iniciar esta temporada tan importante”, agregó.

Cabe destacar que en 2022 la pandemia golpeó fuertemente a todos en el país y Sporting Cristal no se mostró ajeno al tema. Por ello, el cuadro de La Florida decidió no arriesgar a sus hinchas, ni a su plantel profesional, y no realizó un partido de presentación para dicha temporada.

Así será el inicio de la Liga 1 para Sporting Cristal

El combinado que dirige el brasileño Tiago Nunes hará su estreno en la próxima edición de la Liga 1 ante Academia Cantolao, en condición de local. El partido se jugará el sábado 21 de enero en el Estadio Alberto Gallardo.

Tras ello, la ‘SC’ visitará a Unión Comercio, uno de los recién ascendidos a la máxima categoría del campeonato local. Si de los clásicos rivales se habla, los celestes se verán las caras con Alianza Lima en la tercera jornada del Apertura y luego visitará a Universitario de Deportes en el Monumental por la fecha 13 de la competencia nacional.

