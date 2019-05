Una solución para Claudio Vivas: Cristian Palacios, el goleador en reposo que necesita Cristal

Cristian Palacios fue uno de los refuerzos de peso para Sporting Cristal esta temporada. El ‘Chorri’ -apodo con el que fue bautizado gracias al ‘Chorrillano’ Roberto Palacios- es un delantero movedizo, que hace recorridos por las bandas, pero que también sabe ubicarse de ‘9’.

Ante Alianza Lima, en la segunda fecha de la Liga 1, fue su primera oportunidad como titular (reemplazó a Emanuel Herrera ) y demostró que la conocía. En la tercera fecha, contra Sport Boys, anotó su primer gol. Tres días después, marcó un doblete por la Copa Libertadores , en la derrota 'celeste' frente a Unión de Concepción. Luego su producción fue inestable. En total, tiene tres goles en el Torneo Apertura y otros tres en la Copa.



Palacios se ganó un lugar en el equipo, pero no ha estado acertado de cara al gol. Eso ha sido más notorio en las últimas dos fechas, en que Cristal enfrentó a Universitario de Deportes y Pirata FC, y la responsabilidad de anotar recayó en él, debido a la lesión de Herrera.



Con el equipo norteño, Cristian Palacios intentó por todos lados. Tuvo dos remates al palo, un mano a mano que no supo controlar, un penal fallado y un cabezazo en el área chica que se fue desviado. Contra la ‘U’, tuvo menos chances, pero el resultado fue el mismo: la pelota no quiso entrar.



El penal que falló Cristian Palacios en el choque ante Pirata FC. (Video: Golperu)

Lo cierto es que, si bien el arco parece cerrado para el ‘Chorri’, sus números pasados siguen avalando su calidad. En 2018, en la primera mitad de año, Palacios anotó 14 goles con Peñarol, en 23 partidos (contando torneo local y Copa Libertadores). Su buena producción le valió emigrar al Puebla de México, con el que costó adaptarse y solo anotó dos tantos en 14 partidos jugados.



El 2017 fue el año del ‘Chorri’. Fue el goleador del año en Uruguay. Con Wanderers, anotó 19 goles en 20 encuentros en el torneo local, y en la Libertadores marcó dos veces en los tres partidos que jugó su equipo. Luego pasó a Peñarol, con el que marcó 10 goles en 12 partidos, sin ser titular fijo.



Antes de eso, la carrera de Cristian Palacios tuvo altos y bajos. Sus mejores campañas fueron en Juventud las Piedras, en la temporada 2014-2015 -anotó 13 goles-, y en la temporada 2010-2011, en la que anotó 15 ‘pepas’ con Central Español de la liga uruguaya.



Cristian Palacios Cristian Palacios ganó cuatro títulos con Peñarol de Uruguay.

Debido a la lesión de Emanuel Herrera, un goleador que acostumbró a los fanáticos 'celestes' a celebrar fecha a fecha, Cristian Palacios es la principal opción de Claudio Vivas como ‘9’. Y si bien no ha estado con la puntería fina, le toca al hincha darle la confianza para que pueda seguir adaptándose y llegue a ser el goleador que antes ha brillado en otros equipos. En él está que el apodo del ‘Chorri’ siga evocando gratos recuerdos en el Sporting Cristal.