Después de casi un año en el cargo, Guillermo Farré no pudo sostener su continuidad en Sporting Cristal a raíz de los malos resultados y el último jueves se anunció su salida luego de una desvinculación de manera unilateral. Así pues, la expectativa de la hinchada rimense está enfocada en conocer a su nuevo entrenador, quien se encargará de tomar este fierro caliente para reconducirlos en lo que resta de la temporada.

Aunque desde la interna señalaron que tienen a los candidatos bajo siete llaves, desde Argentina llegó una información clave sobre el personaje con más fichas para ocupar el puesto de Farré. Según informó el periodista César Luis Merlo, la directiva bajopontina ya se contactó con Daniel Garnero para convencerlo de asumir la dirección técnica del primer equipo.

“Daniel Garnero es candidato a ser entrenador de Sporting Cristal. La directiva ya tuvo contactos con el argentino, multicampeón con Libertad de Paraguay, como posible reemplazante de Guillermo Farré”, se lee en la publicación del citado periodista, conocido por estar especializado en el mercado de fichajes.

El último trabajo de Garnero fue en Libertad de Paraguay y desde finales del año pasado se encuentra libre. Ojo, no es la primera vez que un equipo peruano toca su puerta para que venga a nuestro país, pues a finales del año pasado, cuando todavía no habían llegado a un acuerdo con Néstor Gorosito, estuvo en la órbita de Alianza Lima.

Daniel Garnero dirigió a la Selección de Paraguay entre el 2023 y 2024. (Foto: Getty Images)

El CV del estratega de 56 años es muy extenso y ha tenido un indudable éxito en el fútbol paraguayo, motivo que lo llevó a dirigir a la ‘Albirroja’ entre el 2023 y 2024, con un balance en rojo que lo separó de su cargo luego de 10 partidos: dos triunfos, dos empates y cuatro derrotas.

Eso sí, Garnero tiene un su palmarés nueve títulos de la Primera División de Paraguay, cuatro de ellos con Libertad, cuatro con Olimpia y uno con Guaraní. Asimismo, en sus inicios como entrenador ganó la Copa Suruga Bank 2008 con Arsenal de Sarandí, además de conseguir el ascenso a la máxima categoría con San Martín de San Juan en el 2011.

El último viernes, en una entrevista con el programa Fútbol Como Cancha, Gustavo Zevallos, director deportivo de Sporting Cristal, se mostró hermético respecto a los candaditos para reemplazar a Guillermo Farré. “Yo no hablaría de nombre, no queremos darlos, pero me gustaría darlos cuando tengamos algo concreto”, señaló, al ser consultado por nombres como Mariano Soso y Roberto Mosquera.

Veremos en qué termina esta historia y si finalmente los directivos celestes terminan convenciendo a Daniel Garnero de asumir un cargo bastante complicado, considerando los antecedentes recientes del club. De momento, Jorge Soto asumió la dirección técnica del equipo de manera interina y viene recibiendo el respaldo de Julio César Uribe en las labores de campo.

Jorge Soto es el entrenador interino de Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de su última derrota por 3-0 ante Bolívar por la Copa Libertadores, Sporting Cristal volverá a tener este fin de semana cuando reciba a Cusco FC, por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho compromiso está programado para este domingo 13 de abril desde las 11:00 a.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

