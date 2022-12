La permanencia de Diego Buonanotte en Sporting Cristal, cada vez es más complicada (los celestes lucharán por el título de la Liga 1 y desde la Fase 2 de la Copa Libertadores, en 2023). Por ello, el jugador argentino reconoció que ya maneja algunas opciones (fuera de Perú) para continuar con su carrera profesional, la misma que ser Chile.

“Hay varias ofertas, pero mi representante se encargará de eso. Por mis valores, no podría jugar en U. de Chile y Colo Colo. Me siento muy identificado con Católica y considero que Chile está en mis alternativas de destino, de no seguir acá, en Sporting Cristal”, sostuvo el jugador en diálogo con DirecTV Sports Chile.

Diego Buonanotte sabe que la temporada 2022, en Sporting Cristal, no salió como esperaba, pero no se arrepintió de haberla tomado. Además, confirmó que posee el deseo de volver a jugar en la Universidad Católica de Chile, elenco que dejó para defender los colores celestes esta campaña.

“Fue un cambio grande salir de la U. Católica y no me arrepiento porque Sporting Cristal es un equipo importante de Sudamérica. Omar Merlo me habló muy bien del club y tomé la decisión. Tengo gran amor y cariño por la U. Católica, me siento hincha y no descartó la posibilidad de volver. Me encantaría jugar toda la vida allí”, agregó.

La postura de Sporting Cristal sobre Buonanotte

Tras la llegada Tiago Nunes a la dirección técnica de Sporting Cristal, Diego Buonanotte tiene un futuro incierto en la institución bajopontina, el mismo que fue aclarado por el presidente del club celeste, Joel Raffo, quien dio detalles del posible desenlace con el jugador.

“Prevaleció la decisión del técnico sobre las demás variable que uno, como institución, evalúa. En ese sentido, la idea es buscarle una alternativa de solución porque Diego (Buonanotte) vino al club para jugar. Anticipándonos a ese problema, en el cual no está considerado, es que el club tomó la decisión de tomarse un tiempo para ver qué solución le daba al tema”, sostuvo el presidente celeste en conferencia de prensa.





