Sporting Cristal anunció el fichaje de Diego Buonanotte hasta el término de la temporada, convirtiéndose así en el refuerzo ofensivo que requería el equipo para así pelear por el campeonato al final del año. Si bien el argentino llega con toda la predisposición de ganar y sumar goles, no ocultó su tristeza al marcharse de Universidad Católica de Chile.

En conferencia de prensa, el atacante -que también posee la nacionalidad chilena- dedicó unas sentidas palabras de despedida, las cuales lo llevó a quebrarse frente a las cámaras: “Siempre es difícil decir adiós, sobre todo después de vestir durante seis años y con mucho orgullo la camiseta de la que siempre será mi querida Universidad Católica”.

Asimismo, manifestó que “entregué lo mejor de mí desde el primer día que llegué y eso se lo debo especialmente al apoyo y cariño que recibí de parte de todos ustedes, cruzados y cruzadas, a los que siempre llevaré en mi corazón”. El delantero llegó en el 2016 y desde entonces sumó 169 partidos, 29 goles y 30 asistencias con el club chileno.

Diego Buonanotte y su despedida de Universidad Católica de Chile. (Video: @albto_)

“Mi familia y yo los sentimos muy cerca y nos hicieron sentir como en casa siempre, en cada partido, en cada toque de balón, en cada asistencia, cada gol y las nueve vueltas olímpicas que en este tiempo pudimos dar. Siempre sentí el cariño y cercanía de cada uno de ustedes. Hicimos historia juntos y eso es algo que nunca olvidaré”, dijo a los hinchas.

No obstante, con voz quebrada y con un notorio pesar, confesó que era momento de arrancar un nuevo desafío: “Toca lo más difícil, la despedida y prepararse para una nueva etapa”. El atacante llegará en las próximas horas a nuestro país para unirse a los trabajos en La Florida, donde espera adaptarse pronto y así comenzar a sumar minutos.

Finalmente, dejó este mensaje a la comunidad ‘cruzada’: “Quiero agradecer a todo el pueblo chileno, me enseñaron que no importan los colores, cada uno de ustedes me trató con mucho respeto y cariño. Por último, gracias la hinchada cruzada, a mis compañeros, directores técnicos, directiva, empleados del club, por el tiempo compartido y todo lo vivido. Siempre juntos, los quiero mucho”.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.