El arquero de 22 años interrumpió sus vacaciones para compartir sus reflexiones con Depor. A pesar de la difícil temporada con Deportivo Binacional, que culminó con la pérdida de la categoría, Enríquez logró destacar de manera notable en el arco, lo que le valió la nominación como ‘Mejor Jugador Sub-21′ de la Liga 1 en el 2023.

Con una valiosa experiencia acumulada no solo en Juliaca, sino también durante su paso por Cusco FC y Cienciano, Enríquez siente que ha llegado el momento de dar el siguiente paso en su carrera. Ahora tiene la mira puesta en alcanzar el título con Sporting Cristal y aspira a representar a la Selección Peruana, ya que por ahora no tiene claro si podrá estar en la Sub-23.

Binacional y el descenso

Reflexionando sobre el año 2023, ¿cómo evalúas tu desempeño en Deportivo Binacional? ¿Lograste alcanzar tus metas personales o sientes que hay aspectos en los que aún puedes mejorar?

Sí, bueno, este año con Binacional pude lograr la titularidad por tercer año consecutivo en la Liga 1. Con un poco más de 80 partidos en Liga 1 y a mis 21 años, creo que me ha beneficiado bastante . En lo personal, el año fue muy bueno. Grupalmente, quizás no pudimos mostrar nuestra mejor versión, pero todo ese aprendizaje será útil para ser más maduro en el campo, analizar los errores y corregirlos.

¿Cómo te impacto experimentar tu primer descenso a los 21 años?

Fue realmente complicado. Nadie quisiera pasar por esa experiencia; pero, bueno, te ayuda a madurar, a poder crecer deportivamente y a ver qué estás haciendo mal y qué tienes que mejorar. Solo toca sobrellevar el momento difícil que pasó y seguir.

De vuelta a Sporting Cristal

Este año regresas a tu casa en Sporting Cristal. ¿Qué sensaciones experimentas al volver al club que te formó?

Estoy muy contento de regresar al club donde me formé. Es un bonito reto competir por el puesto en la temporada 2024, así que estoy ilusionado y listo para trabajar fuerte. Mi objetivo es cumplir las expectativas y lograr la consolidación en un equipo grande.

¿En qué aspectos has mejorado, tanto en lo deportivo como fuera de las canchas, durante tu experiencia en otros equipos?

Soy un Diego Enríquez más maduro, con mucha más experiencia. Llega uno a mi corta edad y se da cuenta de que son pocos los arqueros que pueden acumular esa cantidad de partidos, más de 80 en Primera División. Eso ayuda bastante a pelear por el puesto, ahora en Sporting Cristal. El aspecto fuera de la cancha siempre la manejé muy bien, y con el respaldo constante de mi familia, que siempre estuvo detrás de mí, cuidándome, protegiéndome y señalándome lo que debo mejorar. Así que, en ese aspecto no hay ningún problema.

Esta será tu primera vez jugando con Sporting Cristal en Liga 1. ¿Consideras que estarás cumpliendo un sueño de niño?

Será la primera vez usando la camiseta celeste en un torneo oficial. Aunque tuve la oportunidad de debutar a los 17 años en la Tarde Celeste de 2020, jugando contra Independiente del Valle. Ahora, con mi regreso al club, estoy ansioso por competir por el puesto y cumplir ese sueño, que todo niño tiene, de vestir la camiseta del club que me formó. Estoy muy contento por esta oportunidad.

¿Consideras que enfrentas alguna desventaja al regresar, ya que Renato Solís ha sido el arquero titular en las últimas temporadas?

Renato tuvo un gran año y pudo llegar a la selección. Lo conozco bien. Estuvo conmigo en la reserva en las veces que jugaba cuando tenía 15 años. Así que va a ser una bonita competencia, y vamos a disfrutar al máximo poder representar a Sporting Cristal de una gran manera.

¿Cuál es tu opinión sobre la llegada de un nuevo cuerpo técnico? ¿Piensas que te beneficia, dado que todos comienzan teóricamente desde cero, ofreciendo una nueva oportunidad para mostrarte?

Recién tendremos la oportunidad de conocerlos en los próximos días cuando comencemos la pretemporada. Estoy contento, emocionado de que lleguen para compartir sus enseñanzas, experiencias y consejos que fortalecerán el grupo. Personalmente, espero poder aprovechar al máximo todas estas experiencias para mantener un buen nivel a lo largo del año y aplicarlo en el campo.

¿Cuáles son las razones que te hacen sentir preparado para competir por la titularidad en Sporting Cristal?

Estos últimos tres años que estuve jugando lo hice bastante bien. Siento que toda la experiencia que pude ganar durante este tiempo me ayuda y me proporciona muchas razones para regresar a Sporting Cristal y pelear por un puesto . Sé que he tenido grandes momentos y he aprendido mucho, también reconociendo algunos errores al ser autocrítico. Así que tengo que seguir mejorando.

¿Qué metas y objetivos te has planteado para tu retorno a Sporting Cristal?

Primero, integrarme bien en el grupo. Será un equipo relativamente nuevo, con nuevos jugadores y compañeros. Día a día, debo demostrar de qué estoy hecho y ganarme el puesto titular, no solo a base de esfuerzo, sino también de constancia. Será uno de los objetivos personales. A nivel grupal, siempre está la meta de pelear por el campeonato. Aparte de ser Sporting Cristal un equipo grande, siempre transmite esa ambición de ganar campeonatos y hacer una gran actuación en la Copa Libertadores, aspirando a llegar a una gran instancia.

Selección Peruana Sub-23

¿Qué opinas sobre que el club haya decidido no ceder a los convocados a la Sub-23?

El tema de la selección Sub-23 es una postura del club que nosotros respetamos. Nos hubiera gustado poder estar compitiendo en el Preolímpico, pero el club tiene su posición y la respetamos. Así que vamos a seguir adelante haciendo todo el esfuerzo para que más adelante también pueda llegar a la Selección Mayor, que es lo que más estoy anhelando.

¿Piensas que puedes estar en el Torneo Preolímpico Sudamericano Sub-23 de 2024?

Se tiene que ver todavía. O sea, el club es el que decide en estos campeonatos y, por ahora, solo nos enfocamos en Cristal y en hacer bien las cosas.





