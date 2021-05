El último domingo, Sporting Cristal derrotó 2-0 a la Universidad San Martín, en la final de la Fase 1, y alcanzaron un cupo a la próxima edición de la Copa Libertadores. En medio de ello, hace unos días lograron clasificar a la Copa Sudamericana: quedaron terceros en su grupo. Juan José Luque, director deportivo del club celeste, hizo un análisis de este presente y, por supuesto, de Roberto Mosquera.

Juan José Luque confirmó que existe un total respaldo al trabajo del DT de Sporting Cristal. “El año pasado hablé con Roberto para renovarle dos temporadas. Es una persona que respira Sporting Cristal y lo vive. Es emblema del club, es un técnico para más años en Cristal”, indicó en diálogo con RPP.

Con relación al campeonato que lograron en el estadio Alejandro Villanueva, gracias a los tantos de Alejandro Hohberg y Marcos Riquelme, el director deportivo mencionó que “ganar la Fase 1 es un premio colectivo al trabajo. Los jugadores y todo el staff ponen de su esfuerzo para que esto dé frutos y estoy contento de formar parte de ello”.

Ahora, el directivo de Sporting Cristal, a su vez, se refirió a lo que fue la campaña de la institución en la Copa Libertadores: no lograron pasar a la etapa eliminatoria. La llave la integraban con Sao Paulo (Brasil), Racing Club (Argentina) y Rentistas (Uruguay).

“Nos supo muy mal no poder ofrecer a la afición de Cristal y al fútbol peruano no clasificar a la fase de grupos. Creo que el equipo fue muy competitivo, con rivales muy fuertes. Ha tenido opciones de ganar partidos, pero hubo coyunturas para que el equipo no haya tenido los puntos”, expresó.

Con relación a si existe la chance de sumar un refuerzo para la segunda parte del año, esto es lo que mencionó Juan José Luque: “Hay que observar las situaciones. Hemos hecho un plantel muy competitivo y la verdad nunca está la puerta cerrada porque el mercado es volátil, se mueve y debemos estar atentos a si se puede potenciar el equipo”.





