Llegó el día. Tras la lesión que sufrió en la rodilla en agosto del 2020, Paolo Guerrero no volvió a vestir la camiseta de la Selección Peruana. Esta vez, regresa el capitán presto a entregarlo todo en los próximos duelos ante Colombia y Ecuador, por las Eliminatorias a Qatar 2022.

Por ello, el delantero del Inter de Porto Alegre tenía prevista su llegada a la capital este lunes por la tarde, luego de acompañar a su equipo en el debut por el Brasileirao frente a Sport Recife. Por la hora de su arribo, se hizo un ligero cambio en la jornada de entrenamiento, por lo que el capitán nacional trabajará a la par con sus compañeros.

El ‘Depredador’ ha sumado dos partidos con el Inter, luego de más de un mes de pausa por la tendinitis que sufrió en la rodilla operada. Los rivales fueron Gremio, por el Campeonato Gaucho, y Always Ready por el último partido de la fase de grupos en la Copa Libertadores 2021.

Si bien no ha tenido la continuidad esperada este año, sigue siendo una alternativa fuerte para Ricardo Gareca, pensando en los partidos por las Clasificatorias Sudamericanas. Incluso, se habló de que arranque el duelo ante Colombia con dos ‘9′ en el Nacional, aunque para ello se debería tener más tiempo de trabajo con quien sería su compañero: Gianluca Lapadula.

Línea de tres en la defensa

Según informó Movistar Deportes, el ‘Tigre’ estaría trabajando en los entrenamientos con una línea de cinco y también de tres, para el compromiso de este jueves 3 de junio ante Colombia. Incluso, Miguel Araujo, en diálogo con RPP, también deslizó la posibilidad de que pueda darse un partido con ese esquema en el Nacional.

“La línea de tres siempre se trabaja, no solo en esta convocatoria, sino también en anteriores aunque no se ha jugado así. Algunos en sus equipos también entrenan línea de tres, yo lo hago”, sostuvo el zaguero del FC Emmen, quien aún no define su futuro para el siguiente mercado de pases.





